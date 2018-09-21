بعد تصريحاته عن "حرب اليمن"... الحوثي يوجه دعوة إلى عمران خان

تحدث محمد علي الحوثي، رئيس اللجنة الثورية العليا في اليمن، عن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان.

وقال الحوثي، إنه يرحب بموقف رئيس وزراء باكستان الذي أعلنه أثناء زيارته إلى السعودية.

وأشار الحوثي إلى ترحيبه بحديث عمران خان "الذي أعلن عن استعداده لإنهاء العدوان وإرساء السلام في اليمن ورفضه لاستمرار الحروب في الشرق الأوسط".

ودعا محمد علي الحوثي رئيس الوزراء الباكستاني إلى "زيارة اليمن أو من يمثله للتشاور ببحث السبل الكفيلة لإنجاح مساعيه الحميدة وللإطلاع عن كثب على ما يجري من خلال الواقع، مثمنين له موقفه وحماسه".

نرحب بموقف رئيس وزراء دولة باكستان الذي اعلن عن استعداده لانهاء العدوان وإرساءالسلام في اليمن ورفضه لاستمرار الحروب في الشرق الاوسط

وندعوه لزيارة اليمن او من يمثله للتشاور ببحث السبل الكفيلة لانجاح مساعيه الحميدةوللاطلاع عن كثب على مايجري من خلال الواقع

مثمنينا له موقفه وحماسه — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) September 20, 2018

وفي الوقت نفسه رحب المجلس السياسي الأعلى، بتصريحات عمران خان، وأكد مصدر في المجلس أن "اليمن بلد محب للسلام ويتوق إليه"، حسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها جماعة "أنصار الله".

ولفت المجلس إلى أن الحرب فرضت على اليمن من قبل "دول العدوان بقيادة السعودية والإمارات منذ 2015".

وأكد عمران خان، في لقاء مع قناة "الإخبارية السعودية" الرسمية، أن "بلاده ستلعب دورا إيجابيا لإنهاء أزمة اليمن، إذا طلب منها ذلك، فضلا عن جهد أساسي لتقريب وجهات النظر في الشرق الأوسط المتصارع".

وقال رئيس وزراء باكستان، الذي زار السعودية والتقى العاهل السعودي، الملك سلمان، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، "باكستان تقف إلى جوار السعودية فهي وقفت معنا في كل الأزمات، وسنقف معها كلما تكون في أوقات صعبة".

وأضاف: "ما نريد أن نفعله بشكل جدي هو ضمان السلام في الشرق الأوسط لأنه من المحبط أن تجد الصراعات في بين الدول الإسلامية". وتابع: "سنسعى إلى أن يحل السلام في الشرق الأوسط ونرغب أن نلعب دورا في تقريب وجهات النظر بين دول العالم الإسلامي وسيكون هذا جهدنا الأساسي".