"أنصار الله" ترد عسكريا... عقب تصريحات ابن سلمان عن "أمن البحر الأحمر"

نفذت جماعة "أنصار الله" اليمنية عملية هجوم بتعاون استخباراتي بين سلاح الجو المسير والقوة البحرية، في جزيرة قبالة السواحل الغربية لليمن.

قال مصدر عسكري إن الطيران المسير نفذ هجوما جويا بطائرة "قاصف1" بالتعاون مع القوة البحرية استهدف معسكرا مستحدثا لمن وصفهم بالغزاة في جزيرة السوابع اليمنية في الساحل الغربي، وفقا لموقع "المسيرة".

وأكد المصدر أن الهجوم الجوي للطيران المسير حقق إصابات دقيقة ومباشرة في المعسكر المستهدف.

وتقع جزيرة "السوابع" اليمنية جنوب غربي مديرية الصليف شمال غربي محافظة الحديدة،.

وتتمركز في الجزيرة قوة عسكرية تابعة لبحرية التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية، والقوات الحكومية التابعة للجيش الوطني في المنطقة العسكرية الخامسة.

وكان السفير السعودي في الولايات المتحدة، الأمير خالد بن سلمان، كتب في تغريدات عبر موقع "تويتر" أن "أمن البحر الأحمر وبالأخص مضيق باب المندب والقرن الأفريقي هو من أمن المملكة والمنطقة والعالم أجمع؛ حيث يمر ما يقارب من 15 في المئة من حجم التجارة الدولية".

وأضاف أن المملكة ستستمر "في السعي لحفظ الأمن في هذه المنطقة من الأخطار الخارجية بما فيها الميليشيات المدعومة من إيران وكذلك القرصنة".