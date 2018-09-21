الكشف عن صفقات أسلحة ألمانية لدول عربية

كشف مشرع ألماني، عن صفقة أسلحة كبيرة، تنوي الحكومة الألمانية إمداد عدد من الدولة العربية بها.

تنوي الحكومة الألمانية إمداد عدد من الدول العربية على رأسها السعودية والإمارات والأردن بأنظمة أسلحة، حسب " سي إن إن ".

كتب وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير، رسالة إلى أعضاء البرلمان أكد فيها الموافقة على عدة عقود دفاعية، بما في ذلك 4 أنظمة لتحديد المواقع للمدفعية إلى السعودية، في وقت حظرت فيه ألمانيا مبيعات الأسلحة منذ يناير/ كانون الثاني إلى الدول العربية المشاركة في الحرب الدائرة في اليمن.

وتبيع ألمانيا 48 رأسا حربية و91 صاروخا للسفن الحربية الإماراتية، إلى جانب 385 صاروخا مضادا للدبابات إلى الأردن.

وتمد ألمانيا قطر بمدفع هاوتزر مدرع، و170 صاروخا جو-جو و7 أنظمة صواريخ دفاع جوي.

كما تبيع 7 أنظمة دفاع جوي متوسطة المدى لمصر، وهي منظومة أسلحة من طراز Iris-T SLM المتطورة.

© REUTERS / Faisal Al Nasser/Files بعد إسبانيا... دولة أوروبية تغير رأيها وتبيع أسلحتها إلى السعودية

ويبلغ مدى الصاروخ 35 — 40 كم والارتفاع 20 كم، وهو قادر على التعامل مع مختلف التهديدات الجوية من بينها الصواريخ والطائرات من دون طيار والمروحيات والمقاتلات، ما عدا الصواريخ الباليستية.

وتحصل مصر على منظومة مكونة من صواريخ جديدة متوسطة المدى أرض- جو تم تصميمها وتطويرها لتلبية احتياجات الدفاع الجوي المستقبلي متوسط المدى للقوات الجوية الألمانية. وهي نسخة متقدمة من الصاروخ الموجه IRIS-T جو- جو الذي دخل الخدمة في ديسمبر 2005.

وهذه الصواريخ فعالة ضد جميع أنواع الطائرات، والمروحيات، وصواريخ كروز، والأسلحة الموجهة، وصواريخ جو-أرض، والصواريخ المضادة للسفن، والصواريخ المضادة للرادار والصواريخ ذات العيار الثقيل.