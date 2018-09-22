وفد من المخابرات المصرية يزور غزة

أكد مصدر مطلع رفيع المستوى في قطاع غزة، أن وفدا من المخابرات المصرية سيزور، اليوم السبت، قطاع غزة للقاء قادة حركة حماس.

رام الله — سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "إن وفدا من المخابرات المصرية يضم اللواء أحمد عبد الخالق مسؤول الملف الفلسطيني في المخابرات المصرية والمستشار مصطفى شحاته القنصل المصري الجديد لدى فلسطين يصل غزة صباح السبت، عبر حاجز [بيت حانون/ إيرز]، حيث سيلتقي قيادة حركة حماس".

© AP Photo / Ahmed Tayeb مصر ترد على الوثائق الإسرائيلية بشأن حرب أكتوبر 1973

وأضاف المصدر: "سيجري الوفد المصري مباحثات مع حركة حماس بشأن اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس كجهة راعية لاتفاق المصالحة الذي تقوده المخابرات المصرية".

وتواصل الاستخبارات المصرية مساعيها لكسر الهوة بين حركتي فتح وحماس لبلوغ المصالحة الفلسطينية الداخلية وإنهاء الانقسام المستمر منذ العام 2007 حين انقلبت حركة حماس على السلطة الفلسطينية واستولت على المقرات لتفقد السلطة الفلسطينية سيطرتها على قطاع غزة منذ ذلك الحين.

وتعمل مصر على إجراء حوارات بين الفصائل الفلسطينية لإنهاء الانقسام الداخلي بين حركتي فتح وحماس الذي بدأ عام 2007 عبر تقريب وجهات النظر لتنفيذ الاتفاق الذي فشل مرات عديدة بفعل التعنت من قبل الفصائل المتخاصمة على الساحة السياسية.