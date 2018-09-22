محكمة عسكرية إسرائيلية تمدد اعتقال جنديين بتهمة التحرش بفلسطينيات

مددت المحكمة العسكرية الإسرائيلية في مدينة يافا اعتقال جنديين إسرائيليين، بعد اتهامهما بالتحرش الجنسي بمواطنات فلسطينيات وسرقة أموالهن على حاجز قلنديا العسكري شمالي القدس، وجاء ذلك وفقا ما كشف عنه موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية يوم الجمعة.