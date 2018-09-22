"أنصار الله" تعلن مقتل وإصابة عسكريين سعوديين بقصف في عسير

القاهرة — سبوتنيك. وقالت قناة المسيرة التابعة لجماعة أنصار الله "إن قصفاً صاروخياً على تجمع للجنود السعوديين غرب مجازة في عسير أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم بينهم ضباط".

© AP Photo / Kamran Jebreili اتفاق بوساطة عمانية مع "أنصار الله" للإفراج عن أقارب صالح

في الأثناء، أفاد مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك" بأن "مسلحي أنصار الله أطلقوا صاروخاً محلي الصنع نوع زلزال 1 "مداه 3 كيلو مترات" على تجمع لقوات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي قبالة منفذ علب في عسير".

وأضاف أن "القصف أوقع قتلى وجرحى في صفوف قوات هادي بينهم قيادات".

ويخوض الجيش اليمني بإسناد من التحالف، معارك ضد مسلحي جماعة أنصار الله في 6 جبهات بالمحافظة الحدودية مع السعودية، هي الظاهر ورازح وباقم وعلب وكتاف وشدا، تمكنت خلالها من استعادة مناطق واسعة، حسب موقع الجيش.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.