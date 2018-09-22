قوات الحشد الشعبي تعلن مقتل عنصرين من "داعش" جنوب شرق تلعفر

أعلنت قوات الحشد الشعبي مقتل عنصرين من تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا) جنوب شرق قضاء تلعفر، شمالي العراق.

القاهرة — سبوتنيك. وقال آمر اللواء 53 بالحشد الشعبي، الحاج أبو حوراء لموقع الحشد الشعبي، "قوة من اللواء نفذت عملية أمنية، اليوم السبت، بالتنسيق مع القوات الأمنية في عدد من التلال والجبال".

© AFP 2018 / Ahmad al-Rubaye الحشد الشعبي يحبط عملية تسلل لعناصر "داعش" غربي الموصل

وأضاف آمر اللواء 53 "أسفرت العملية الأمنية عن مقتل عنصرين من داعش في قرية بغلة، جنوب شرق قضاء تلعفر".

وكانت القوات العراقية أعلنت تحرير قضاء تلعفر، أكبر الأقضية العراقية، من قبضة "داعش" في أغسطس/ آب 2017، بينما تواصل عمليات التفتيش والمداهمات لضمان تطهير المنطقة والقضاء على فلول التنظيم الإرهابي.

وأعلن العراق تحرير كامل أراضيه في ديسمبر/ كانون الأول 2017 بعد أكثر من 3 سنوات على الحرب ضد الإرهاب في مساحات شاسعة شمال ووسط وغربي البلاد.