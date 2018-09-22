"زيارة تاريخية" لولي العهد السعودي... تثير مواقع التواصل الاجتماعي

يقوم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم السبت، 22 سبتمبر/ أيلول، بـ"زيارة تاريخية"، هي الأولى له منذ توليه ولايه العهد في المملكة العربية السعودية.

ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية، أطلق عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وسما على "تويتر" بعنوان "#القائد_المجدد_ينير_الطائف"، عبروا من خلاله، عن سعادتهم وفرحتهم بزيارة سموه، بعد أن ازدانت الطائف بالأعلام السعودية والصور الترحيبية.

© REUTERS / Bandar Algaloud/Courtesy of Saudi Royal Court برعاية محمد بن سلمان... ماذا يحدث في السعودية بعد 72 ساعة

وتعد زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للطائف هي الأولى، منذ توليه ولاية العهد، ومن المقرر، أن تشهد الزيارة تتويج الفائزين بالمراكز الأولى بمهرجان ولي العهد للهجن والذي أقيم في ميدان محافظة الطائف للهجن خلال الفترة من يوم السبت 11 أغسطس/أب 2018، حتى يوم أمس الجمعة 21 سبتمبر/أيلول 2018.

وكانت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، قالت إن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، رفع باسمه وباسم منسوبي الهيئة، الشكر والامتنان لولي العهد على هذه الرعاية التي تأتي ضمن اهتمامات القيادة الحكيمة بمختلف القطاعات في الدولة"، مشيراً إلى أن هذا "يؤكد العناية والاهتمام البالغين اللذين تحظى بهما الرياضة بشكل عام ورياضة الهجن بصفة خاصة، من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده".

وأشارت "واس" إلى أنه "تم تخصيص جوائز مالية للمهرجان تبلغ قيمتها الإجمالية 45 مليون ريال سعودي يتنافس عليها مجموعة كبيرة من ملاك الهجن المحلية والدولية، بهدف تأصيل تراث الإبل وتعزيزه في الثقافة السعودية والعربية والإسلامية، إلى جانب أن يكون للمهرجان عوائد اقتصادية على المجتمع من خلال تنظيم مهرجان ثقافي واقتصادي ورياضي متنوع، يعزز المشاركة، ويؤصل الموروث، وينشر الوطنية، ويعكس العمق الحضاري للمملكة".