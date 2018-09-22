العراق يطلق عملية أمنية واسعة بإسناد من التحالف لتأمين الحدود مع سوريا

انطلقت القوات العراقية، بإسناد من الطيران العراقي، والتحالف الدولي ضد الإرهاب، صباح اليوم السبت، 22 سبتمبر/ أيلول، في عملية أمنية واسعة لتأمين أرض بين ثلاث محافظات، وصولا إلى الحدود مع سوريا.

وأعلن الناطق بإسم مركز الإعلام الأمني العراقي، العميد يحيى رسول، في بيان تلقت "سبوتنيك" نسخة منه اليوم، أن قطعات قيادة عمليات الجزيرة والقطعات الملحقة بها والحشد العشائري تطلق عملية واسعة ومن 7 محاور.

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وأضاف رسول أن العملية بإسناد طيران الجيش والقوة الجوية وطائرات التحالف لتفتيش الصحراء التي مابين محافظات (صلاح الدين، والأنبار، ونينوى)، باتجاه الحدود العراقية — السورية.

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة للقوات العراقية، الأربعاء الماضي، 19سبتمبر، مقتل 15 من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي خلال عملية نفذتها بالتنسيق مع التحالف الدولي، في الأنبار غربي البلاد.

وذكر بيان لمركز الإعلام الأمني التابع للقيادة:" أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، اليوم الأربعاء مقتل 15 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي في كهف بمنطقة عكاشات في محافظة الأنبار".

وحققت القوات العراقية، في يوليو/ تموز الماضي، في عملياتها الاستباقية المستمرة في ملاحقة فلول تنظيم "داعش" الإرهابي وتدمير أوكاره، تقدما في تطهير الحدود الدولية من غرب العراق، باتجاه سوريا والأردن والسعودية.

وتنفذ قطاعات الجيش العراقي، وفصائل الحشدين الشعبي والعشائري، بدعم من طيران الجيش، والتحالف الدولي ضد الإرهاب، بشكل دوري ومستمر، عمليات تطهير لصحراء الأنبار — التي تشكل مساحة شاسعة، من عناصر "داعش" المتخفين وأوكارهم المدفونة تحت الأرض والوديان.

وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.