القوات العراقية تضبط منظومة اتصال خفية لـ"داعش"

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم السبت 22 سبتمبر/ أيلول، ضبط أعداد كبيرة من أبراج الانترنت التابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي، في أحد أحياء الساحل الأيسر لمركز نينوى، شمالي البلاد.

وقال الناطق باسم الوزارة، اللواء سعد معن، في بيان تلقت "سبوتنيك" نسخة منه اليوم، "إن الفريق التكتيكي التابع لخلية الصقور الإستخبارية —نينوى، العاملة ضمن وكالة الإستخبارات والتحقيقات الاتحادية التابعة لوزارة الداخلية بالتعاون مع قيادة شرطة المحافظة وبناء على اعترافات قضائية لعناصر من عصابات داعش الإرهابية يتمكن من ضبط أعداد كبيرة من أبراج (الإنترنت) التابعة للتنظيم الإرهابي".

© Photo / Youtube/Ruptly TV قيادة العمليات المشتركة: نينوى وسنجار تحت السيطرة العراقية

وأضاف معن أن "داعش" الإرهابي كان يستعمل هذه الأبراج خلال فترة سيطرته "المظلمة" على مدينة الموصل، مركز نينوى، شمالي بغداد، لتأمين اتصالاته، وقاموا بتفكيكها وإخفائها قبل بدء معارك التحرير.

وألمح الناطق الرسمي بإسم وزارة الداخلية العراقية، إلى أن الأبراج تم ضبطها داخل دار تعود لأحد عناصر "داعش" في منطقة حي الانتصار في الجانب الأيسر لمدينة الموصل.

يذكر أن تنظيم "داعش" سيطر على محافظة نينوى بشكل كامل في 2014، حيث اتخذ من مبانيها الحكومية مقرات له من بينها جامعة الموصل التي أصبحت مركزا لما يسمى بديوان الحسبة وبيت المال، إلا أن القوات الأمنية تمكنت من تحرير المحافظة بالكامل في أواخر شهر أغسطس/ آب عام 2017.