سفير سعودي: المملكة تشهد تحولا جذريا بعد تدشين مشروع عملاق

أعلن السفير السعودي في السودان، علي جعفر، أن المملكة ستشهد خلال الفترة المقبلة تحولا جذريا تزامنا مع تدشين مشروع عملاق بشأن مناسك الحج.

ووفقا لصحيفة "الصيحة" السودانية، قال جعفر: "المملكة تسعى إلى تحويل جذري في خدمات الحج خلال الفترة المقبلة".

وكشف الأمير عبد الله الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة في وقت سابق، عن خطة طموحة تهدف لإدخال وسائل التكنولوجيا الحديثة لتحقيق مزيد من الراحة للحجاج والمعتمرين.

ونقلت الصحيفة عن الأمير ابن فيصل قوله إن "الهيئة الملكية لمكة والمشاعر المقدسة، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ستقوم بتنفيذ مشاريع عملاقة في مكة والحرم المكي بهدف تحقيق راحة أكبر للحجاج".

© REUTERS / Zohra Bensemra مشروع سعودي عملاق لاستخدام التكنولوجيا الحديثة في الشعائر المقدسة

وأدلى الأمير فيصل بتصريحات حول المشروع المزمع إطلاقه، مؤكدا أن المملكة ستعلن في المستقبل القريب عن برامجها لتنفيذ المشروع التكنولوجي العملاق.

وكانت دراسة أجرتها صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية حول تحديد أقصى موعد مطلوب لكي يؤدي كل مسلم في العالم مناسك الحج، وأشارت الصحيفة إلى أن عدد الوافدين إلى مكة في موسم الحج بلغ ذروته في عام 2012، إذ بلغ 3.16 مليون حاج، مقارنة مع 1.7 مليون شخص في العام الجاري.

وعليه يبدو أنه من المستحيل أن يتاح لجميع المسلمين في العالم، والذين يقدر عددهم بـ1.8 مليار شخص، فرصة لأداء مناسك الحج ولو مرة في حياتهم، مشيرة إلى أن 581 عاما على الأقل هي الفترة المطلوبة كي يؤدي جميع المسلمين في العالم اليوم، مناسك الحج.