سعوديون يحتفلون باليوم الوطني للمملكة بطريقة "غير متوقعة" (فيديو)

احتفل عدد من الشبان السعوديين باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، بطريقة مبتكرة تعد الأولى من نوعها في المملكة.

الاحتفال الفريد من نوعه تمثل في النزول إلى قاع البحر وأداء "العرضة السعودية" رافعين علم المملكة، وقد برزت خلفهم لوحة كبيرة عليها صورة الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود.

وظهر في مقطع الفيديو الشبان وقد ارتدوا الزي السعودي الرسمي حاملين السيوف، بالإضافة إلى الأجهزة التي تساعدهم على البقاء تحت الماء لفترة طويلة، مثل النظارات الخاصة والأكسجين.

اليوم الوطني ،،

عرضة داخل البحر 🌹🇸🇦👌😍 pic.twitter.com/GxwDRsNhUi — ‏أول سعوديـ/ـة First🥇Saudi (@First1Saudi) September 22, 2018

وتحتفل المملكة العربية السعودية باليوم الوطني لتوحيد المملكة في الـ23 سبتمبر/أيلول من كل عام.

يأتي ذلك في وقت، بث مركز التواصل الحكومي التابع لوزارة الإعلام مقطع فيديو، يتضمن لقطات نادرة لملوك المملكة العربية السعودية، خلال أدائهم رقصة العرضة.

وتضمن المقطع، الذي تم بثه عبر الحساب الرسمي للمركز على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قصيدة شعرية للشاعر عبدالله بلخير، ترصد مجد المملكة على مدار تاريخها وقياداتها منذ عهد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن، إلى عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي يعتبر من أكثر المحبيين لـ"رقصة العرضة"، حسب صحيفة "عاجل".