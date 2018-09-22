احتفالا باليوم الوطني السعودي... نشر وثيقة نادرة غيرت تاريخ المملكة

نشرت إدارة الملك عبد العزيز، الوثيقة الرسمية التي تحمل الأمر الملكي بتوحيد المملكة العربية السعودية، والذي اتخذ عام 1351 هجريا الموافق 1932 ميلاديا.

وتحتفل السعودية يوم 23 سبتمبر/ أيلول، بالعيد الوطني للمملكة رقم 88، وهو اليوم الذي شهد توحيد البلاد بقرار من الملك عبد العزيز آل سعود.

في يوم الخامس من شوال 1319 هجريا، الموافق 15يناير/ كانون الثاني 1902 تمكن الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود من استعادة الرياض عاصمة أسلافه مؤسسي الدولة السعودية الثانية، والعودة بأسرته إليها.

وعقب استرداد الرياض واصل الملك عبد العزيز كفاحا لمدة زادت عن 30 عاما من أجل توحيد المملكة.

وفي السابع عشر من شهر جمادى الأولى عام 1351 هجريا الموافق 19 من شهر سبتمبر عام 1932ميلاديا، صدر أمر ملكي للإعلان عن توحيد البلاد وتسميتها باسم المملكة العربية السعودية اعتبارا من الخميس 21 جمادى الأولى عام 1351، الموافق 23 سبتمبر 1932.