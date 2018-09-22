هجوم لـ"أنصار الله" على مواقع للجيش اليمني في محافظة حجة

القاهرة- سبوتنيك. ونقلت قناة "المسيرة"، الناطقة باسم الجماعة، اليوم السبت، أن مسلحي الجماعة نفذوا عملية وصفتها بـ "النوعية" على مواقع للجيش اليمني شرق جبل أبو النار الاستراتيجي بمديرية حرض المحاذية لقطاع جيزان جنوب غربي السعودية.
وكان مصدر عسكري في المنطقة الخامسة بالجيش اليمني، أفاد في وقت سابق بسيطرة القوات الحكومية على قرية مجربية في عزلة بني الحداد بمديرية حرض، بعد استعادة قرية شليلة في ذات العزلة إثر معارك مع مسلحي جماعة "أنصار الله".
يذكر أن القوات الحكومية تخوض بإسناد من التحالف، معارك ضد مسلحي جماعة "أنصار الله" في 6 جبهات بالمحافظة الحدودية مع السعودية، هي الظاهر ورازح وباقم وعلب وكتاف وشدا، تمكنت خلالها من استعادة مناطق واسعة، حسب موقع الجيش.
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