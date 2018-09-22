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14:33 22 سبتمبر/ أيلول 2018
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    15 كويتي ضمن صفوف "داعش" في إدلب محاصرين وينتظرون مصيرهم

    © Sputnik . Basel Shartouh
    العالم العربي
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    كشفت مصادر عن أن عددا من المواطنين الكويتيين الذين ينتمون إلى تنظيم "داعش" الإرهابي موجودين الآن في مدينة إدلب السورية.

    مدفع تابع للجيش السوري في محافظة إدلب
    © Sputnik . Iliya Pitalev
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    وبعد اتفاق سوتشي، الذي جرى مؤخرا بين روسيا وتركيا بموافقة وتنسيق كامل مع الحكومة السورية، تأجلت في الوقت الحالي معركة تحرير إدلب من النتنظيمات الإرهابية المسلحة مع وجود مهلة لتجريد الإرهابيين من أسلحتهم بحسب ما نص عليه الاتفاق المذكور.

    وفي شأن الكويتيين المنتمين إلى "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا)، كشفت مصادر للصحيفة الكويتية المستقلة "الجريدة" أن من بين عناصر التنظيم المحاصر في إدلب الآن هناك 15 مواطنا كويتيا محاصرين مع بقية الإرهابيين، وسبق أن غادروا الكويت في عامي 2014 و2015، وانضموا إلى التنظيم الإرهابي هناك.

    وقالت المصادر لـ"الجريدة" إن الأجهزة الكويتية ستتابع تحركات هؤلاء المواطنين فور خروجهم من سوريا لضبطهم وإعادتهم إلى البلاد، لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحقهم بالسجن من 10 إلى 15 عاما، بعدما أدانتهم المحاكم الكويتية غيابيا بجرائم القيام بعمل عدائي، والتدرب على حمل السلاح والانضمام إلى تنظيم محظور.

    وأضافت المصادر إلى أن هناك عشرات من المواطنين غادروا البلاد، وكشفت معلومات عن وفاتهم في عدد من أماكن النزاعات في سوريا والعراق، ورغم ذلك أصدرت الأجهزة الأمنية أوامرها بالقبض الدولي عليهم لعدم وصول مستندات رسمية إلى الكويت تفيد بوفاتهم.

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    أخبار إدلب, أخبار الحرب على الإرهاب, داعش الإرهابي, اتفاق سوتشي حول إدلب, الحرب على الإرهاب, تنظيم داعش الإرهابي, الحكومة الكويتية, سوريا
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