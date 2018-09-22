اعتقال مسلح حاول إلقاء قنابل على أحد المواكب في بغداد

ألقت قوة أمنية عراقية القبض على مسلح حاول القيام باعتداء إرهابي على أحد المواكب الحسينية غرب العاصمة بغداد.

© REUTERS / ABDULLAH DHIAA AL-DEEN 30 ألف عنصر لتأمين طقوس يشارك بها الملايين في العراق

وأفاد مصدر أمني عراقي في بغداد، اليوم السبت، بأن قوة أمنية اعتقلت مسلحا حاول مهاجمة موكب حسيني في العاصمة.

وأشار المصدر، بحسب "السومرية نيوز"، إلى أن "قوة من اللواء السابع في الشرطة الاتحادية، تمكنت اليوم، من اعتقال مسلح بحوزته رمانة يدوية عدد 2، حاول إلقاءها وتفجيرها على أحد المواكب الحسينية بمنطقة البياع في شارع عشرين غرب بغداد".

ولفت المصدر الأمني، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إلى أنه "تم نقل المسلح إلى مركز أمني للتحقيق معه، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".

يذكر أن العاصمة بغداد تشهد بين الحين والآخر تفجيرات إرهابية بسيارات مفخخة وعبوات وأحزمة ناسفة، إضافة إلى هجمات متفرقة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية في مناطق متفرقة منها، ما يسفر عن سقوط العشرات من الأشخاص بين قتيل وجريح.