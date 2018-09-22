سوريا تشير إلى رعاة الإرهاب في المنطقة بعد هجوم الأهواز... "الهزيمة مصير مؤامراتهم"

أعربت سوريا عن تعاطفها وتضامنها الكامل مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية بعد هجوم الأهواز الإرهابي، وتؤكد مجددا أن رعاة الإرهاب في المنطقة لن يستطيعوا تحقيق مخططاتهم عبر هذه الجرائم الدنيئة وأن الفشل المحتوم والهزيمة سيكونان مصير هذه المؤامرات.

© Sputnik . Sergey Guneev بوتين معزيا روحاني بهجوم الأهواز: مستعدون لتعزيز التعاون في مواجهة هذا الشر

وشدد المصدر على أن سوريا قيادة وحكومة وشعبا تتقدم بأحر التعازي وخالص المواساة إلى قيادة وحكومة وشعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية وعائلات الضحايا الثكلى وتتمنى الشفاء العاجل للجرحى.

وارتفعت حصيلة ضحايا هجوم العرض العسكري في مدينة الأهواز الإيرانية، صباح اليوم السبت 22 سبتمبر/ أيلول، إلى 24 قتيلا، بينهم عناصر من الحرس الثوري الإيراني ومدنيين وأطفال.

وقالت وكالة "إرنا" الإيرانية: ارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم في الأهواز إلى 24 قتيلا، و53 جريحا.

إلى ذلك، اتهم وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، من وصفهم بـ"رعاة الإرهابيين الإقليميين وأسيادهم الأمريكيين" مسؤولية الهجمات الإرهابية، بعد الاعتداء الذي استهدف عرضا عسكريا في الأهواز جنوبي غربي إيران.

وقال ظريف، في تغريدة عبر "تويتر": "إيران سترد بشكل حازم وسريع للدفاع عن حياة الإيرانيين".