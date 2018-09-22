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14:32 22 سبتمبر/ أيلول 2018
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    وزيرة الدولة والهجرة وشؤون المصريين في الخارج نبيلة مكرم خلال كلمتها، الأحد 4 فبراير/شباط 2018، في ملتقى مصر الثالث للاستثمار في القاهرة

    وزيرة الهجرة المصرية تكشف معلومات عن "حظر السفر إلى ليبيا" و"أحداث المنيا"

    © Sputnik . Ahmed abdel Wahab
    العالم العربي
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    كشفت وزيرة الهجرة المصرية نبيلة مكرم، عن معلومات حول حظر السفر إلى ليبيا وأحداث المنيا وذلك ضمن مبادرة "اسأل واقترح مع الوزيرة" عبر الصفحة الرسمية أو البريد الإلكتروني للشكاوى.

    وأشارت الوزيرة، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إلى حرص الدولة على حياة المصريين وحظر السفر إلى هناك لعدم استقرار الأوضاع، وكذلك قيام وزارة الخارجية مرارا بالتأكيد على المصريين لئلا يخاطرون بحياتهم.

    الهجوم على مؤسسة النفط في ليبيا
    © REUTERS / HANI AMARA
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    وتابعت وزيرة الهجرة  أن مصر تمر بحرب شرسة على الجبهة في سيناء، وغيرها من  الحروب المعلوماتية والسياحية والاقتصادية، موضحة أننا في معركة بقاء كما أشار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

    وأضافت السفيرة نبيلة مكرم أن أحداث المنيا وقعت في مناطق قليلة الثقافة ويكثر فيها الفقر، مؤكدة أن المصريين شعب واحد وعلى خط دفاع واحد وليس لدينا ما يسمى أقباط المهجر، وتابعت أنه "ليس هناك مسلم ومسيحي أمام الإرهاب ولكن خير وشر، وفي كل مكان وكل دولة في العالم هناك قوى الخير وقوى الشر وما حدث في المنيا ليست أحداثا متكررة، ولكنها نتيجة لنجاح مؤتمر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ومشاركة السيد الرئيس وقداسة البابا وهناك من يعكر صفو المحبة بيننا"، موضحة أن وزارة الداخلية ألقت القبض على الكثير من المتورطين وأن مصر تفعّل القانون وتعاقب المخطيء.

    وتابعت الوزيرة أن الدولة تعمل على تنمية مناطق الصعيد، ووزيرة التخطيط شكلت لجنة عاجلة لجنة لرصد الاحتياجات ووضع ميزانية للتنمية وخصيصا المنيا؛ لأن توفير فرص العمل يقضي على التطرف، ووزارة الثقافة أيضا تستعد لغزو هذه المناطق بالثقافة والتنوير، ووزارة الشباب والرياضة تستعد أيضا لإطلاق قوافل رياضية ومسابقات رياضية؛ لأننا شعب واحد والفقر والجهل وحوش مفترسة، والتوجهات المتطرفة موجودة في كل دين ولكن نؤكد أن توجه الدولة لصالح الحفاظ العام، مشيرة إلى الحفاظ على  الوحدة وترميم الكنائس بعد الثورة، وتوجيه ضربة عسكرية قوية لمعسكرات الإرهابيين في ليبيا، ردا على استهدافهم مصريين هناك.

    وأكدت السفيرة نبيلة مكرم أن هناك حربا ضد الولة عقائديا ودفاعيا لتفتيت الدولة وقالت: "سنكمل بكل قوة لتنمية مصر ونقف شعبا واحدا"، كما ناشدت الوزيرة المصريين في الخارج بالحفاظ على صورة الدولة خارجيا.

     

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    الكلمات الدلالية:
    حظر السفر إلى ليبيا, الحكومة المصرية, نبيلة مكرم, وزيرة الهجرة المصرية, المنيا, ليبيا, مصر
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