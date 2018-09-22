استعانوا ببلدوزر... الشرطة السعودية تقبض على سارقي ماكينة صراف آلي (صور)

ووفقا لصحيفة "الوئام"، أنه عند الساعات الأولى من صباح الخميس الماضي، تلقت غرفة العمليات بلاغا عن سرقة جهاز صرف آلي، بانتزاعه من مكانه بمحطة وقود.
وأوضحت السلطات، أن الجناة استعانوا ببلدوزر، واقتلعوا الصراف الألي من مكانه ورفعوه على شاحانة.
وتوجه الجناة بالصراف الألي إلى منطقة نائية في محاولة لافراغ ما به من أموال، إلا أن الشرطة السعودية تمكنت من رصدهم والقبض عليهم جميعا.
تمكنت الجهات الأمنية بشرطة منطقة #عسير من إفشال محاولة جناة لسرقة صراف الي في #ظهران_الجنوب وتمكنت من إحباط محاولتهم والقبض عليهم جميعا بعد مطاردة امنية مثيرة.#السعودية pic.twitter.com/GG1o7ulaH8— السعودية للأنباء ™ (@saudi_anbae) September 22, 2018
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