استعانوا ببلدوزر... الشرطة السعودية تقبض على سارقي ماكينة صراف آلي (صور)

نجحت الجهات الأمنية بشرطة منطقة عسير في السعودية، من القبض على جناة بتهمة سرقة ماكينة صراف آلي بالكامل.

ووفقا لصحيفة "الوئام"، أنه عند الساعات الأولى من صباح الخميس الماضي، تلقت غرفة العمليات بلاغا عن سرقة جهاز صرف آلي، بانتزاعه من مكانه بمحطة وقود.

وأوضحت السلطات، أن الجناة استعانوا ببلدوزر، واقتلعوا الصراف الألي من مكانه ورفعوه على شاحانة.

وتوجه الجناة بالصراف الألي إلى منطقة نائية في محاولة لافراغ ما به من أموال، إلا أن الشرطة السعودية تمكنت من رصدهم والقبض عليهم جميعا.