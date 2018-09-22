إنقاذ نحو 40 لاجئا غرق قاربهم قبالة السواحل اللبنانية

تمكنت البحرية اللبنانية، اليوم السبت، من إنقاذ نحو 40 لاجئا، غالبيتهم من السوريين، بعد غرق مركب كان يقلهم إلى قبرص، بطريقة غير شرعية، وفق ما أعلن الجيش، ومصدر أمني.