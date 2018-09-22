القوات العراقية تعلن مقتل عدد من المسلحين في عملية تفتيش غربي البلاد

أعلنت القوات العراقية مقتل عدد من المسلحين الإرهابيين خلال عمليات تفتيش ودهم بإسناد من طيران الجيش والتحالف الدولي ضد "داعش" الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، في صحراء الأنبار غربي البلاد، اليوم السبت.

بغداد — سبوتنيك. وقالت وزارة الدفاع العراقية في بيان "انطلقت هذا اليوم السبت عمليات تفتيش وبحث ودهم بمشاركة قيادة عمليات الجزيرة والأنبار مع قيادة عمليات نينوى والحشد الشعبي والعشائري، وبإسناد من قيادة القوة الجوية وطيران الجيش وطيران التحالف الدولي".

وأضافت القيادة "أسفرت العملية عن قتل عدد من الإرهابيين والعثور على نفق في منطقة مرتفعات الشيخ إبراهيم قرب نينوى، ضمن قاطع الفرقة 15 والعملية مستمرة لغرض تأمين الحدود، وكذلك تأمين الجهة الغربية، وبالأخص صحراء الأنبار من أي فلول ومضافات للإرهابيين".

وأعلن العراق تحرير كامل أراضيه في ديسمبر/ كانون الأول 2017 بعد أكثر من 3 سنوات على الحرب ضد الإرهاب في مساحات شاسعة شمال ووسط وغربي البلاد.

وتواصل القوات العراقية عمليات التفتيش والمداهمات لضمان تطهير المنطقة، والقضاء على فلول تنظيم "داعش"، خاصة في منطقة الحدود العراقية السورية لمنع أي محاولات تسلل للعناصر الإرهابية عبر الحدود.