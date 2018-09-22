زعماء الخليج يوجهون رسائل إلى الملك سلمان

وجه زعماء دول الخليج، اليوم السبت 22 سبتمبر/ أيلول، رسائل عاجلة، إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد "تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة من أخيه جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان بمناسبة اليوم الوطني الـ 88 للمملكة". وأعرب السلطان قابوس،عن تهانيه الخالصة بهذه المناسبة، متمنيا للعاهل السعودي موفور الصحة والسعادة والعمر المديد، ولشعب المملكة العربية السعودية المزيد من التقدم والرقي.

كما تلقى الملك سلمان، برقية تهنئة من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بمناسبة اليوم الوطني الـ 88 للمملكة. وأعرب أمير الكويت عن خالص تهانيه بهذه المناسبة، مشيدا بما تشهده المملكة العربية السعودية من نهضة تنموية بارزة وانجازات حضارية شملت مختلف المجالات عززت من المكانة الإقليمية والدولية الرفيعة التي تتبوأها المملكة وأصبحت محل اعتزاز الجميع.

وتلقى الملك سلمان برقيتي تهنئة مماثلتين من الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي عهد الكويت، والشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت.

​وتلقى أيضا العاهل السعودي، برقية تهنئة من الملك البحريني، حمد بن عيسى آل خليفة، بمناسبة اليوم الوطني الـ 88 للمملكة. وأعرب العاهل البحريني، عن "أطيب تهانيه بهذه المناسبة، متمنيا للملك سلمان موفور الصحة والسعادة والعمر المديد، ولشعب المملكة العربية السعودية المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة".

كما تلقى الملك سلمان برقيتي تهنئة مماثلتين من الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء البحريني، والأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين.

بدوره، بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، برقية تهنئة إلى الملك سلمان، بمناسبة اليوم الوطني الـ 88 للمملكة. كما تلقى العاهل السعودي، برقيتي تهنئة مماثلتين من حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وتحتفل المملكة العربية السعودية باليوم الوطني لتوحيد المملكة في الـ23 سبتمبر/أيلول من كل عام.