خطة "الممرات"... ماذا يجهز التحالف في الحديدة بعد 48 ساعة

ووفقا لصحيفة "الشرق الأوسط"، أوضح عبد الله الربيعة المستشار في الديوان الملكي، والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أن الاهتمام بالجانب الإنساني والإغاثي يأتي في مقدمة أولويات دول التحالف والحرص الكبير على الشعب اليمني بكل فئاته ومحافظاته.
وأضاف الربيعة "دول التحالف تقوم بجهود كبيرة لرفع معاناة الشعب اليمني، سواء في المجال الإغاثي العاجل أو الخدمات الصحية والإيوائية. في الأسابيع الماضية كان هناك تركيز على رفع معاناة السكان في الحديدة، ومن ذلك إيجاد ممرات آمنة للمدنيين سيعلن عنها قريباً، والطرق الآمنة للقوافل والحملات الإنسانية التي تم الاتفاق عليها مع الأمم المتحدة".
وشدد الربيعة على أن العمل الإنساني لم يتوقف لحظة واحدة، والبرامج الإنسانية المتعددة يتم تقديمها.
وأكمل الربيعة أنه في حال تحررت الحديدة سيتضاعف العمل الإنساني، موضحا أن ميناء الحديدة سيستخدم بالشكل المثالي الذي يحقق الأمن والأمان للشعب اليمني.
وكشف الربيعة في ختام حديثه، أن السعودية قدمت لليمن أكثر من 11 مليار دولار خلال السنوات الثلاث الماضية.
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