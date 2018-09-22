خطة "الممرات"... ماذا يجهز التحالف في الحديدة بعد 48 ساعة

أعلن التحالف العربي، الذي تقوده السعودية، عزمه فتح ممرات آمنة للمدنيين ومرور القوافل الإغاثية والإنسانية في محافظة الحديدة، بالاتفاق مع الأمم المتحدة.

ووفقا لصحيفة "الشرق الأوسط"، أوضح عبد الله الربيعة المستشار في الديوان الملكي، والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أن الاهتمام بالجانب الإنساني والإغاثي يأتي في مقدمة أولويات دول التحالف والحرص الكبير على الشعب اليمني بكل فئاته ومحافظاته.

وأضاف الربيعة "دول التحالف تقوم بجهود كبيرة لرفع معاناة الشعب اليمني، سواء في المجال الإغاثي العاجل أو الخدمات الصحية والإيوائية. في الأسابيع الماضية كان هناك تركيز على رفع معاناة السكان في الحديدة، ومن ذلك إيجاد ممرات آمنة للمدنيين سيعلن عنها قريباً، والطرق الآمنة للقوافل والحملات الإنسانية التي تم الاتفاق عليها مع الأمم المتحدة".

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ومن جانبه أعلن اللواء طيار عبد الله الحبابي مدير العمليات المدنية في قيادة تحالف، أن تفاصيل الممرات الآمنة للمدنيين والقوافل الإنسانية ستعلن خلال اليومين المقبلين.

وشدد الربيعة على أن العمل الإنساني لم يتوقف لحظة واحدة، والبرامج الإنسانية المتعددة يتم تقديمها.

وأكمل الربيعة أنه في حال تحررت الحديدة سيتضاعف العمل الإنساني، موضحا أن ميناء الحديدة سيستخدم بالشكل المثالي الذي يحقق الأمن والأمان للشعب اليمني.

وكشف الربيعة في ختام حديثه، أن السعودية قدمت لليمن أكثر من 11 مليار دولار خلال السنوات الثلاث الماضية.