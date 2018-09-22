القبض على إيرانيين حاولا دخول العراق بصورة غير شرعية

بغداد — سبوتنيك. وقالت الهيئة في بيان: "ألقت الأجهزة الأمنية العاملة في منفذ زرباطية وشعبة التحري والبحث القبض على اثنين من المسافرين الايرانيين لعدم وجود فيزا وختم تأشيرة الدخول للأراضي العراقية"، لافتة إلى أنه قد "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المسافرين الاثنين".
جاءت الواقعة بالتزامن مع إغلاق إيران منافذ حدودية مع العراق بشكل مؤقت عقب اعتداء استهدف عرضا عسكريا في الأهواز جنوب غربي إيران، بوقت سابق من اليوم، أوقع عشرات القتلى والمصابين.
وتتجاوز الحدود بين العراق وإيران من الناحيتين البرية والبحرية مسافة 1600 كيلومتر، وتبذل الدولتان جهوداً مكثفة لضبط الحدود والتصدي لمحاولات التسلل والتهريب.
ووقع البلدان، في 14 أغسطس/ آب الماضي بمركز قيادة حرس الحدود بطهران، اتفاق تعاون حدودي، يعزز من العمل المشترك لضبط الحدود البرية والبحرية.
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