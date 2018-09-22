القبض على إيرانيين حاولا دخول العراق بصورة غير شرعية

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، اليوم السبت، إلقاء القبض على اثنين من المسافرين الإيرانيين في منفذ زرباطية الحدودي حاولا دخول البلاد بطريقة غير شرعية.

بغداد — سبوتنيك. وقالت الهيئة في بيان: "ألقت الأجهزة الأمنية العاملة في منفذ زرباطية وشعبة التحري والبحث القبض على اثنين من المسافرين الايرانيين لعدم وجود فيزا وختم تأشيرة الدخول للأراضي العراقية"، لافتة إلى أنه قد "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المسافرين الاثنين".

© REUTERS / ABDULLAH DHIAA AL-DEEN 30 ألف عنصر لتأمين طقوس يشارك بها الملايين في العراق

ويقع منفذ زرباطية في محافظة واسط الحدودية مع إيران

جاءت الواقعة بالتزامن مع إغلاق إيران منافذ حدودية مع العراق بشكل مؤقت عقب اعتداء استهدف عرضا عسكريا في الأهواز جنوب غربي إيران، بوقت سابق من اليوم، أوقع عشرات القتلى والمصابين.

وتتجاوز الحدود بين العراق وإيران من الناحيتين البرية والبحرية مسافة 1600 كيلومتر، وتبذل الدولتان جهوداً مكثفة لضبط الحدود والتصدي لمحاولات التسلل والتهريب.

ووقع البلدان، في 14 أغسطس/ آب الماضي بمركز قيادة حرس الحدود بطهران، اتفاق تعاون حدودي، يعزز من العمل المشترك لضبط الحدود البرية والبحرية.