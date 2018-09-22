أنصار الله تقتل وتجرح عناصر من التحالف والقوات اليمنية جنوب الحديدة

هاجم مسلحو جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، مساء اليوم السبت، مواقع قوات التحالف العسكري العربي والقوات اليمنية المشتركة، في محافظة الحديدة غربي اليمن.

© REUTERS / KHALED ABDULLAH "أنصار الله" تعلن مقتل وإصابة عسكريين سعوديين بقصف في عسير

القاهرة — سبوتنيك . ونقلت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الجماعة عن مصدر عسكري قوله إن "مقاتلي الجماعة اقتحموا موقعا لقوات التحالف والقوات المشتركة غرب مديرية التحيتا، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى في صفوفهم".

وأضاف أن قتلى وجرحى آخرين سقطوا من القوات المشتركة بعملية نوعية لمقاتلي "أنصار الله" استهدفت موقعا عسكريا في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا جنوب الحديدة.

من جهة أخرى، قتل شخصان بغارة لطيران التحالف على ثلاجة تبريد في منطقة كيلو 16 بمديرية الحالي شرق مدينة الحديدة.