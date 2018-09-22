دولة خليجية تتخذ قرارا "غير مسبوق" متعلق بالمرأة

أصدرت مملكة البحرين، اليوم السبت، قرارا "غير مسبوق"، والمتعلق بإحدى بقطاع النفط في البلاد.

واحتفى الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، وزير النفط بمكتبه بالهيئة الوطنية للنفط والغاز، بتعيين، عفاف زين العابدين، في منصبها الجديد، كمدير عام للشئون الإدارية والمالية بالشركة القابضة للنفط والغاز، والذي يعد الأول من نوعه في تاريخ قطاع النفط والغاز في مملكة البحرين، وذلك امتثالا لتوجيهات الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة عاهل البلاد، ورئيسة المجلس الأعلى للمرأة في تمكين المرأة بكافة المجالات، وتأكيدا على الإيمان الراسخ لدى الهيئة الوطنية للنفط والغاز بتمكين المرأة البحرينية في قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية (بنا).

© AP Photo / Saudi Press Agency بعد الحدث التاريخي... البحرين تشيد بالملك سلمان

كذلك جاء قرار تعيين عفاف زين العابدين، في منصبها الجديد، مديرا عاما للشئون الإدارية والمالية بالشركة القابضة للنفط والغاز، استنادا على ما جاء بالقرار رقم (5) لسنة 2018، بإعادة تشكيل اللجنة الدائمة، لتكافؤ الفرص بالهيئة الوطنية للنفط والغاز.

ومن جانبها، عبرت عفاف زين العابدين، مدير عام الشئون الإدارية والمالية بالشركة القابضة للنفط والغاز، عن بالغ سرورها بهذا الاحتفاء، وعن عظيم امتنانها لاهتمام وزير النفط الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، وتعيينها في هذا المنصب رفيع المستوى.

وأكدت العابدين على مواصلة مسيرة التميز في العمل بجد واجتهاد، وبروح الفريق الواحد، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة الوطنية للنفط والغاز، والشركة القابضة للنفط والغاز، وكذلك قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات في مملكة البحرين.