قائد عسكري يحتفل ويشكر الملك سلمان وولي العهد

وأكد قائد القوات البحرية الفريق الركن فهد بن عبد الله الغفيلي، أن الملك السعودي يقدم دعما لا محدود للقوات البحرية، حسب وكالة الأنباء السعودية.

© AP Photo / Nariman El-Mofty حدث تاريخي تشهده السعودية لأول مرة

وأضاف الغفيلي أن ولي العهد يشرف على بناء قوات مسلحة "قوية وحديثة في معداتها وعتادها متفوقة في أسلوبها وأدائها، متمرسة في عملها قادرة على الدفاع عن وطنها بكل قوة وحزم".

واعتبر القائد ضمن احتفالات اليوم الوطنى السعودي الـ88، أن القوات البحرية السعودية كان لها "حظ وافر من اهتمام ودعم قيادتنا الرشيدة، لكي تقوم بواجباتها ومسؤولياتها في حماية أمن ومصالح الدولة في الخليج العربي والبحر الأحمر".

وتابع قائد القوات البحرية أن قواته تعمل على "تأمين خطوط المواصلات البحرية لضمان حرية التنقل عبر البحار والمياه الدولية، وذلك بالحد من الأعمال غير الشرعية مثل القرصنة والتهريب بشتى أنواعه".