الجيش الأمريكي يقول إنه قتل 18 متشددا صوماليا في ضربة جوية

وأضافت القيادة في بيان لها، أن قوات الحكومة الصومالية المصاحبة للوحدة الأمريكية قتلت مقاتلين اثنين آخرين في هذه الجماعة المرتبطة بتنظيم القاعدة المتشدد بأسلحة خفيفة خلال الاشتباك الذي وقع أمس الجمعة، وفقا لرويترز.

© AP Photo / Farah Abdi Warsameh-FILE القوات الجوية الإثيوبية تقصف مواقع في الصومال

وذكرت القيادة أن "الضربة الجوية الأمريكية نفذت ضد المتشددين، بعد تعرض القوات الأمريكية وقوات شركائها لهجوم".

وأضافت: "نقيم حاليا ما إذا كان سقط أي جرحى أو قتلى في صفوف المدنيين".

ووقع الاشتباك على بعد نحو 50 كيلومترا شمال غرب مدينة كيسمايو في إقليم جوبا السفلى.

وتدعم القوات الأمريكية في الصومال الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة ضد حركة الشباب الإسلامية المتشددة التي فقدت السيطرة على معظم بلدات ومدن الصومال بعد انسحابها من مقديشو عام 2011.