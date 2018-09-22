خلال زيارته التاريخية... محمد بن سلمان يقدم هدايا بالملايين

قام ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم السبت، بزيارة تاريخية والتي تأتي قبل احتفال المملكة العربية السعودية بيومها الوطني الـ 88، حيث الأولى منذ توليه العهد في المملكة.

ونقلت القناة السعودية الرسمية، منذ قليل، وصول ابن سلمان إلى الطائف، لحضور الحفل الختامي لمهرجان ولي العهد للهجن.

© AFP 2018 / FAYEZ NURELDINE "زيارة تاريخية" لولي العهد السعودي... تثير مواقع التواصل الاجتماعي

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، أعلن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، رئيس الاتحاد الدولي للهجن، عن تبرع ولي العهد محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمبلغ عشرة ملايين ريال لميدان الطائف لسباقات الهجن.

ويأتي هذا امتدادا لرعاية ودعم ولي العهد الدائم لهذه الرياضة العربية الأصيلة، بحسب ما نقلته "واس".

ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية، أطلق عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وسما على "تويتر" بعنوان "#القائد_المجدد_ينير_الطائف"، عبروا من خلاله، عن سعادتهم وفرحتهم بزيارة محمد بن سلمان التي وصفوها بـ "التاريخية"، بعد أن ازدانت الطائف بالأعلام السعودية والصور الترحيبية.

وكانت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، قالت إن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، رفع باسمه وباسم منسوبي الهيئة، الشكر والامتنان لولي العهد على هذه الرعاية التي تأتي ضمن اهتمامات القيادة الحكيمة بمختلف القطاعات في الدولة"، مشيراً إلى أن هذا "يؤكد العناية والاهتمام البالغين اللذين تحظى بهما الرياضة بشكل عام ورياضة الهجن بصفة خاصة، من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده".

وأشارت "واس" إلى أنه "تم تخصيص جوائز مالية للمهرجان تبلغ قيمتها الإجمالية 45 مليون ريال سعودي يتنافس عليها مجموعة كبيرة من ملاك الهجن المحلية والدولية، بهدف تأصيل تراث الإبل وتعزيزه في الثقافة السعودية والعربية والإسلامية، إلى جانب أن يكون للمهرجان عوائد اقتصادية على المجتمع من خلال تنظيم مهرجان ثقافي واقتصادي ورياضي متنوع، يعزز المشاركة، ويؤصل الموروث، وينشر الوطنية، ويعكس العمق الحضاري للمملكة".