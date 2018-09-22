في حضور ابن سلمان... ابن زايد يقدم هدية من الذهب (صور)

حرص ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على حضور مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الحفل الختامي لفعاليات "مهرجان محمد بن سلمان للهجن" الأكبر في العالم، والذي أقيم اليوم السبت في محافظة الطائف.

وشارك الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بتتويج الفائزين في السباقات الرئيسية، وهنأ الأمير محمد بن سلمان، على نجاح المهرجان والفعاليات التراثية المصاحبة وما لقيته هذه الرياضة الأصيلة من اهتمام وتنظيم ودعم، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).

كما هنأ ابن زايد أصحاب المراكز الأولى الفائزين في الأشواط الرئيسية متمنيا للجميع التوفيق والنجاح.

وقدم ولي عهد أبوظبي، هدايا تذكارية للفائزين بأشواط الرموز الأربعة في اليوم الختامي لمهرجان ولي العهد للهجن، كما قدم الخنجر الذهبي للفائزين بأشواط الزمول المفتوح والعام وسيفا ذهبيا للفائزين بأشواط الحول المفتوح والعام.

وأعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن سعادته بتواجده على أرض المملكة وهي تحتفي باليوم الوطني السعودي الـ 88، داعيا الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ليواصل مسيرة الخير والانجازات وأن يديم على المملكة و أبنائها الرخاء والتقدم والازدهار.

وأشاد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان باهتمام قيادة المملكة الحكيمة برياضات الهجن بهدف تأصيل و إبراز هذا الموروث العريق في الثقافة السعودية و الخليجية و العربية، مشيرا إلى أن سباقات الهجن تعد من الرياضات التراثية الخليجية والعربية الأصيلة، وأكد على شعبية هذه الرياضة وما تمثله من أصالة وإرث تاريخي للمنطقة العربية تتوارثه الأجيال على مر العصور.

يذكر أن "مهرجان محمد بن سلمان للهجن"، انطلقت فعالياته يوم 11 أغسطس/آب، سجل أكبر مهرجان لرياضة الهجن في العالم في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، وضم أكبر عدد من المطايا المشاركة في سباقات الهجن بواقع 11 ألفا و178 مطية تنافست في 787 شوطا أقيمت على امتداد 40 يوما خلال الفترة من 11 من شهر أغسطس 2018 حتى اليوم 22 سبتمبر الجاري.