"حزب الله" يعلق على هجوم الأهواز

عبر "حزب الله" اللبناني، عن "إدانته القصوى وإستنكاره الشديد للعملية الإجرامية التي استهدفت العرض العسكري في مدينة الأهواز".

ولفت "حزب الله" في بيان له، اليوم السبت، إلى أن "هذا العمل الإرهابي تقف خلفه أياد شيطانية خبيثة بهدف النيل من أمن وإستقرار الجمهورية الإسلامية عقابا على إلتزامها الكامل بسيادتها التامة غير المنقوصة ورفضها سياسات التبعية الأميركية"، وفقا لقناة "المنار" اللبنانية.

© Sputnik . Ronald Zak "أنصار الله" تعلق على هجوم الأهواز في إيران

وأشار "حزب الله" إلى أن "هذه الجريمة هي رد مباشر وصريح على الإنتصارات الكبرى التي يحققها محور المقاومة الشريفة على إمتداد المنطقة وفي أكثر من جبهة"، وتابع وهذه العملية هي إستمرار لأشكال أخرى من الحروب التي تشنها الولايات المتحدة وحلفائها مباشرةً أو بالواسطة، وفي طليعتها العقوبات الجائرة والحصار الإقتصادي الظالم".

وأكد "حزب الله" أن "هذه العملية لن تؤثر أبدا على معنويات الجمهورية الإسلامية ولا على قوتها وحضورها السياسي والميداني ولا على دعمها الدائم لحركات وفصائل المقاومة المختلفة ودعمها المستمر للشعب الفلسطيني المقاوم وسائر الشعوب الحرة والمستضعفة في العالم".

وتقدم حزب الله "بأحر التعازي من سماحة القائد الإمام السيد علي الخامنئي ومن حكومة وشعب الجمهورية الإسلامية العزيز، وخصوصاً أهلنا الشرفاء في الأهواز"، وتابع "نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن على عوائل الشهداء بالصبر والسلوان وأن يمن على الجرحى بالشفاء التام والعاجل".

وكان 24 عنصرا، على الأقل، من الحرس الثوري الإيراني لقوا مصرعهم بهجوم مسلح خلال عرض عسكري في مدينة الأهواز جنوب غربي البلاد، صباح اليوم السبت.

وأعلن التليفزيون الإيراني، صباح اليوم السبت، سقوط قتلى وجرحى، في هجوم إرهابي استهدف عرضا عسكريا جنوب غربي إيران. وقال مراسل التليفزيون الرسمي إن إطلاق النار بدأ من قبل عدة مسلحين، كانوا يقفون خلف أحد المدرجات خلال العرض وقتلوا وأصابوا العشرات.

كما قالت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية إن إطلاق النار استهدف العسكريين المشاركين في العرض العسكري، الذي كان بمناسبة بدء ذكرى الحرب التي خاضتها إيران ضد نظام صدام حسين في العراق في ثمانينيات القرن الماضي.

وقالت RT إن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، غادر العرض العسكري في طهران بعد نبأ الهجوم المسلح على العرض العسكري في الأهواز.