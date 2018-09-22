الحشد الشعبي يقتل عددا من إرهابي "داعش" بعملية أمنية في العراق

تمكنت قوات الحشد الشعبي العراقية، اليوم السبت، من قتل عدد من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي خلال عملية أمنية بمحافظة صلاح الدين، حسبما أعلن مركز الإعلام الأمني.

بغداد — سبوتنيك. وبحسب بيان المركز، فإن "قوة من اللواء 15 في الحشد الشعبي نفذت عملية أمنية في قرية النمل جنوبي قضاء الشرقاط ضمن محافظة صلاح الدين بإسناد من طيران الجيش، ووفقا لمعلومات استخبارية دقيقة أفادت بوجود نحو 15 عنصرا من عصابة داعش الإرهابية في داخل نفق بالقرب من شاطئ دجلة".

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وأضاف البيان، "اشتبكت القوة مع العناصر الإجرامية وقتلت عددا منهم، وتمكنت من تفجير النفق وقصف محيطه بالكامل لضمان إغلاق جميع مداخله ومخارجه".

كان الحشد الشعبي قد أعلن في وقت سابق من اليوم السبت إطلاق عملية عسكرية لملاحقة عناصر تنظيم داعش الإرهابي في جبال حمرين شرق محافظة صلاح الدين وسط العراق، موضحا أن جبال حمرين تتسم بتضاريس وعرة جعلت منها وكرآ آمنا لعناصر داعش، لافتاً إلى أن "جبال حمرين تحتاج إلى عمليات واسعة ومكثفة لتطهيرها من فلول داعش".

وأعلن العراق تحرير كامل أراضيه من داعش في كانون الأول/ديسمبر 2017 بعد أكثر من 3 سنوات على الحرب ضد الإرهاب في مساحات شاسعة شمال ووسط وغربي البلاد.

وتواصل القوات العراقية عمليات التفتيش والمداهمات لضمان تطهير المنطقة، والقضاء على فلول تنظيم داعش، خاصة في منطقة الحدود العراقية السورية لمنع أي محاولات تسلل للعناصر الإرهابية عبر الحدود.