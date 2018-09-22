بناءا على اقتراح ولي العهد... توجيه عاجل من الملك سلمان

أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مساء اليوم السبت، توجيها بشأن سجناء محافظة الطائف.

ووجه الملك سلمان، بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين في قضايا حقوقية وليست جنائية ممن ثبت إعسارهم في محافظة الطائف، وتسديد المبالغ المترتبة عليهم، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

وجاء توجيه الملك سلمان، بناءا على اقتراح من ولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، إثر زيارته الأولى والتاريخية للطائف، منذ توليه ولاية عهد المملكة العربية السعودية.

.وحضر محمد بن سلمان إلى الطائف، اليوم، من أجل حضور الحفل الختامي لمهرجان ولي العهد للهجن

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، أعلن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، رئيس الاتحاد الدولي للهجن، عن تبرع ولي العهد محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمبلغ عشرة ملايين ريال لميدان الطائف لسباقات الهجن.

وكان حاضرا مع الأمير محمد بن سلمان، ختام مهرجان ولي العهد للهجن، ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.