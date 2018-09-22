رئيس الحكومة اليمنية: يجب على "الحوثيين" حماية الاقتصاد

اتهم رئيس الحكومة اليمنية أحمد عبيد بن دغر، جماعة أنصار الله "الحوثيين" بضخ 200 مليار ريال لاستبدالها بالطبعة الجديدة من العملة وتحويلها إلى عملات أجنبية، لعلمهم عزم الحكومة إلغاء بعض الطبعات القديمة.

القاهرة — سبوتنيك. وقال بن دغر، خلال افتتاحه في القاهرة ورشة عمل لمناقشة الإجراءات التنفيذية لقرار حصر استيراد المشتقات النفطية عن طريق الاعتمادات أو الحوالات أو التحصيلات المستندية،: "بعد أن نهبت قيادات الميليشيا احتياطي البلاد من العملة الصعبة، وما يقرب من اثنين ترليون ريال يمني من العملة المحلية، واكتنازها في مخازنهم، ضخوها مجددا في السوق ليوجهوا طعنة قوية لخاصرة الريال اليمني".



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