وفاة شخص بعد أمطار غزيرة شمال شرق تونس

أعلنت السلطات التونسية عن وفاة شخص، مساء اليوم السبت، بعد أن جرفته السيول جراء تهاطل الأمطار الغزيرة في منطقة (تاكلسة) بولاية نابل شمال شرقي تونس.

© Photo / D L فيديو غريب لهطول أمطار من المخلوقات البحرية في الصين

الجزائر- سبوتنيك . وقال بيان من الحرس الوطني إن "الطرقات المؤدية إلى مدينة نابل كلها مغلقة، حيث أمرت وزارة الداخلية التونسية بتجنيد كل من عناصر الدفاع المدني ووحدات الجيش لتفادي الكارثة وإغاثة ونجدة السكان في الولاية وتأمين سلامتهم وحماية ممتلكاتهم".

ومن جهته، يتوقع المعهد التونسي للرصد الجوي تواصل سقوط الأمطار بحيث وصل مجموعها اليوم إلى 100 مليمتر مع هبوب رياح قوية تجاوزت سرعتها 90 كيلومترا في الساعة.

هذا وتشهد تونس منذ ثلاثة أيام تساقط للأمطار الغزيرة، بحيث حذرت مصالح الأرصاد الجوية من تغيرات جوية في الأيام المقبلة.