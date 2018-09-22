مصر تدين هجوم الأهواز وتوجه دعوة للعالم

القاهرة — سبوتنيك. وقال بيان للخارجية المصرية إنه "اتساقا مع مواقفها الراسخة والدائمة بإدانة كافة أشكال العمليات الإرهابية وصورها، أدانت جمهورية مصر العربية الهجوم الإرهابي الذي استهدف عرضا عسكريا في منطقة الأهواز بإيران وأعلن تنظيم داعش الإرهابي مسئوليته عنه، مما أسفر عن وفاة نحو 29 شخصا، وإصابة أكثر من 50 آخرين".
وأعرب البيان عن "خالص تعازى مصر لأسر الضحايا، متمنيا سرعة الشفاء للمصابين، ومجددا مطالبة مصر بضرورة تكاتف الجهود الدولية من أجل مكافحة ظاهرة الإرهاب وتجفيف منابع دعمها".
وأعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أن المسؤولية عن الهجوم "تقع على عاتق "الإرهابيين وأسيادهم الإقليميين"، على حد وصفه.
وقال نائب رئيس لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى الإيراني أبو الفضل بيغي، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إن "المجموعة الإرهابية التي نفذت الهجوم جاءت من كردستان العراق، وتلقت دعما من السعودية والموساد الإسرائيلي".
وأوضح بيغي أن الهجوم أسفر عن 28 قتيلا، وأن كل منفذي الهجوم الأربعة تم قتلهم.
وأعلن تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا) مسؤوليته عن الهجوم، وفقا لوكالة "رويترز".
ومن جانبه، أصدر الرئيس الإيراني حسن روحاني توجيهاته إلى وزارة الاستخبارات والأجهزة الأمنية بتسخير كافة الإمكانيات والجهود، للتوصل إلى هوية منفذي هجوم الأهواز.
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