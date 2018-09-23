مقتل 8 مسلحين من "القاعدة" بينهم قيادي و3 جنود في اليمن

القاهرة — سبوتنيك. وأفادت قوات النخبة الشبوانية المدعومة من الإمارات في منشور على صفحتها في "فيسبوك"، بأن مقاتليها تمكنوا يوم السبت، من قتل القيادي في القاعدة المكنى أبو القعقاع و7 من العناصر الإرهابية، خلال مداهمة معسكر للتنظيم في وادي أمعزيفة بمنطقة خورة في مديرية مرخة المتاخمة لمحافظة البيضاء.

© AP Photo / Hani Mohammed اليمن: الأمن يوقف سيارة للتفتيش فيكتشف "مفاجأة صادمة"

وأضافت أنها دمرت معسكر " القاعدة " والسيارات التابعة للعناصر الإرهابية واستعادت أسلحة وذخائر خلال العملية.

وأشارت إلى مقتل 3 جنود وإصابة 3 آخرين، في المواجهات مع العناصر الإرهابية.

وقتلت قوات النخبة يوم الجمعة المنصرم، القيادي في تنظيم القاعدة [المحظور في روسيا] نايف الصعيري الدياني، خلال مداهمتها وكراً في وادي خورة بالمديرية ذاتها، كما قبضت على ثلاثة من عناصر التنظيم الإرهابي.

وكانت قوات النخبة نفذت في 26 شباط/فبراير الماضي، بإسناد من قوات التحالف، عملية "السيف الحاسم" استهدفت معاقل للتنظيم الإرهابي بمديرية الصعيد في محافظة شبوة النفطية، تمكنت خلالها من السيطرة على المديرية بعد دخولها وادي يشبم ووادي سرع في منطقة المصينعة بذات المديرية.