القوات الكردية تقتل 26 إرهابيا من "داعش" شرقي سوريا

أفاد المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" ، بأنه تم القضاء على 26 مسلحا من تنظيم "داعش" الإرهابي، أثناء المعركة على قرية الباغوز في محافظة دير الزور في شرق البلاد، يوم السبت 22 سبتمبر / أيلول.

موسكو — سبوتنيك . وقال المركز الإعلامي على موقعه على الإنترنت، اليوم الأحد 23 سبتمبر: "حاول مسلحو داعش مهاجمة القرية بالقرب من الحدود مع العراق، بما في ذلك استخدام طائرات بدون طيار. وتم صد الهجوم، وجرى إسقاط الطائرة المسيرة".

© AFP 2018 / Delil Souleiman "قسد" تسيطر على بلدة جنوبي الرقة في سوريا وجاء في التقرير: "بلغ إجمالي عدد الذين جرى تصفيتهم يوم السبت، 26 مسلحا، وقتل ثلاثة منهم في غارة جوية للتحالف".

وأطلقت "قسد" المرحلة الثالثة من العمليات العسكرية البرية ضد "داعش" في 11 سبتمبر الجاري، بدعم من التحالف بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، لتحرير منطقة هجين وما حولها في ريف دير الزور، شرقي الفرات.

وأعلن التحالف الدولي، الذي يدعم قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في الثالث من يونيو / حزيران الماضي، إطلاق عملية تطهير منطقة الدشيشة معقل تنظيم "داعش" الشهير شمال شرقي سوريا.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" المدعومة من واشنطن، قد أعلنت مطلع مايو / أيار الماضي، استئناف المعركة لاستعادة آخر الجيوب، التي تحت سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي شرقي البلاد، وذلك بعد توقف عملياتها عن القتال ضد التنظيم بعدما بدأت تركيا هجوما في يناير / كانون الثاني، على منطقة عفرين ، شمال غربي سوريا.

وكانت " قسد " أعلنت في سبتمبر الماضي، انطلاق حملة "عاصفة الجزيرة" العسكرية لتحرير الريف الشرقي لمحافظة دير الزور، موضحة أنها "تستهدف تحرير ما تبقى من أراضي الجزيرة السورية وشرق الفرات من رجس الإرهابيين، وتطهير ما تبقى من ريف دير الزور الشرقي.

وبدأت الولايات المتحدة الأمريكية في مايو الماضي، بإرسال معدات وأسلحة ثقيلة لقوات سوريا الديمقراطية لشن حملة عسكرية لتحرير مدينة الرقة، التي كان أعلنها التنظيم الإرهابي عاصمة "دولة الخلافة" المزعومة في سوريا قبل أكثر من ثلاث سنوات.