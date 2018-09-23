محمد بن سلمان يوجه رسالة بمناسبة اليوم الوطني للسعودية

أكد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، أن مناسبة الذكرى الـ 88 للمملكة، أنه لن يسمح لأحد أيا كان أن يعتدي على سيادة وطننا أو يعبث بأمنه.

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وقال ولي العهد السعودي، إن "وطننا الذي انطلق منه الإسلام واضيئت منه أنوار النبوة، سيظل متمسكا بثوابت الدين الحنيف دين الوسطية والاعتدال، ومحاربا بلا هواده التطرف والإرهاب"، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية ( واس ).

وأضاف، "لا مكان بيننا لمتطرف يرى الاعتدال انحلالا ويستغل عقيدتنا السمحة لتحقيق أهدافه، ولا مكان لمنحل يرى في حربنا على التطرف وسيلة لنشر الانحلال واستغلال يسر الدين لتحقيق أهدافه".

وتابع، "لن يسمح لأحد أياً كان أن يعتدي على سيادة وطننا أو يعبث بأمنه".

وأوضح، أنه "في يوم الوطن يفخر بما حققته المملكة من مكانة دولية وإسلامية وعربية، نتيجة دورها المؤثر في تحقيق الأمن والسلم الإقليمي والدولي"، مشيرا إلى أن السعودية حاليا تشهد نموا وإزدهارا تحت قيادة الملك سلمان.