محمد بن سلمان يوجه رسالة بمناسبة اليوم الوطني للسعودية

وأضاف، "لا مكان بيننا لمتطرف يرى الاعتدال انحلالا ويستغل عقيدتنا السمحة لتحقيق أهدافه، ولا مكان لمنحل يرى في حربنا على التطرف وسيلة لنشر الانحلال واستغلال يسر الدين لتحقيق أهدافه".
وتابع، "لن يسمح لأحد أياً كان أن يعتدي على سيادة وطننا أو يعبث بأمنه".
وأوضح، أنه "في يوم الوطن يفخر بما حققته المملكة من مكانة دولية وإسلامية وعربية، نتيجة دورها المؤثر في تحقيق الأمن والسلم الإقليمي والدولي"، مشيرا إلى أن السعودية حاليا تشهد نموا وإزدهارا تحت قيادة الملك سلمان.
سمو #ولي_العهد: نفتخر في يوم الوطن بما حققه وطننا الغالي من مكانة دولية وإسلامية وعربية وإنجازات اقتصادية وتنموية.https://t.co/jTX86oXtnd#اليوم_الوطني88 #واس pic.twitter.com/C7C3N86gbQ— واس (@spagov) September 22, 2018
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