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    عناصر الجيش الوطني الليبي خلال مواجهة إرهابيي تنظيم داعش في بنغازي، ليبيا 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017

    الجيش الليبي يعلن عن مقتل أحد قادة الجماعات الإرهابية في مدينة درنة

    © REUTERS / Esam Omran Al-Fetori
    العالم العربي
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    أعلنت القيادة العامة للجيش الليبي، اليوم الأحد، عن مقتل أحد قادة العصابات الإرهابية في مدينة درنة، شرقي البلاد صباح أمس السبت، أثناء مواجهات مع الأجهزة الأمنية.

    بنغازي — سبوتنيك. وأكدت غرفة عمليات عمر المختار في بيان صحفي حصلت وكالة "سبوتنيك"، على نسخة منه، على أن "الأجهزة الأمنية في مدينة درنة قد تمكنت من قتل زيزو الجيباني، أحد قادة العصابات الإرهابية أثناء مواجهة مع الأجهزة الأمنية في المدينة صباح أمس السبت".

    القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر
    © AP Photo / Mohammed El-Sheikhy, File
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    هذا وكان قد أعلن مسؤول المكتب الإعلامي في الكتيبة 276 مشاة، التابعة للقوات المسلحة العربية الليبية المنذر الخرطوش، في 2 سبتمبر/أيلول الجاري، عن محاصرة قوات الجيش الليبي للجماعات الإرهابية في منطقة المغار والمدينة القديمة بمدينة درنة الليبية شرقي البلاد.

    وأوضح الخرطوش، بأن العميد علي القطعاني، آمر الكتيبة 276 مجوقل، يعتقد أن سبب مقاومة الجماعات الإرهابية في تلك المنطقتين وهي آخر معاقلهم في مدينة درنة يعود لتواجد شخصيات من دول مجاورة من تنظيم الدولة و شخصيات مطلوبة دوليا مثل محمد اليامن والشافعي وأبو سرور داخل المنطقة المتبقية.

    يشار إلى أن الاشتباكات بين قوات الجيش الليبي وعناصر من مجلس شورى درنة لا تزال مستمرة حتى الآن، وهم خلايا نائمة يتمركزون بمنطقة المغار والمدينة القديمة وسط درنة، وتعتبر هذه المنطقة ذات تضاريس صعبة وشوارع ضيقة يصعب معها دخول المدرعات والدبابات التابعة لقوات الجيش الليبي.

    يذكر، أن مدينة درنة هي أهم معاقل الجماعات المتشددة التي كانت تتبع تنظيم القاعدة الإرهابي في عهد الرئيس السابق العقيد معمر القذافي.

    وينتمي مجلس شورى مجاهدي درنة إلى تنظيم أنصار الشريعة المصنف إرهابيا من قبل مجلس الأمن في نوفمبر/تشرين الثاني 2014.

    وكان المشير خليفة حفتر، قد أعلن في 28 يونيو/حزيران الماضي، تحرير مدينة درنة بالكامل بعد معركة استمرت نحو شهرين.

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم العربي, أخبار ليبيا, الأزمة الليبية, مقتل ارهابي, تنظيم القاعدة, الجيش الليبي, خليفة حفتر, درنة, ليبيا
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