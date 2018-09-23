شاهد... ماذا فعل مواطن قطري بمناسبة اليوم الوطني للسعودية

وذكرت الصحيفة أنه في مناسبات وطنية كثيرة، يُظهر أفراد الشعب القطري حبهم للسعودية؛ وذلك بمشاركتهم أفراحهم.
هذا وتحتفل المملكة العربية السعودية باليوم الوطني لتوحيد المملكة في 23 أيلول/ سبتمبر من كل عام.
ويعود هذا التاريخ إلى المرسوم الملكي الذي أصدره الملك عبد العزيز ويقضي بتحويل اسم الدولة من "مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها" إلى المملكة العربية السعودية، ابتداء من يوم 23 أيلول/ سبتمبر عام 1932م.
#صورة_اليوم: قطري في #الرياض يشارك السعوديين احتفالات الوطن.#عاجل..#اليوم_الوطني88 #اليوم_الوطني_السعودي— صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) September 22, 2018
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