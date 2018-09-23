شاهد... ماذا فعل مواطن قطري بمناسبة اليوم الوطني للسعودية

نشرت صحيفة سعودية، مساء السبت، صورة لسيارة قطرية تسير في شوارع العاصمة الرياض، قالت إن صاحبها يشارك السعوديين احتفالات اليوم الوطني للمملكة.

© REUTERS / Bandar Algaloud/Courtesy of Saudi Royal Court بعد قرار الملك... بيان جديد من محمد بن سلمان

وذكرت الصحيفة أنه في مناسبات وطنية كثيرة، يُظهر أفراد الشعب القطري حبهم للسعودية؛ وذلك بمشاركتهم أفراحهم.

هذا وتحتفل المملكة العربية السعودية باليوم الوطني لتوحيد المملكة في 23 أيلول/ سبتمبر من كل عام.

ويعود هذا التاريخ إلى المرسوم الملكي الذي أصدره الملك عبد العزيز ويقضي بتحويل اسم الدولة من "مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها" إلى المملكة العربية السعودية، ابتداء من يوم 23 أيلول/ سبتمبر عام 1932م.