بعد ضجة الصورة والرسالة... قطر تتحرك

ردت قطر على الشائعات التي ترددت مؤخرا عن رسالة مزعومة قيل إنها أرسلتها إلى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان أصدرته أمس السبت، إن "ما تردد مؤخرا عن الرسالة المزعومة ما هو إلا عبارة عن شائعات تنفيه قطر نفيا قاطعا".

وأضافت الوزارة، في بيانها، "لقد استوقفنا الحماس الذي تلقفت به بعض الأوساط ما ورد في وسائل إعلام إسرائيلية كما هالنا ما نسجته مخيلتهم الجامحة حول الخبر المغلوط من أوهام تتسق ومحاولاتهم المستمرة تشويهَ صورة دولة قطر وجهودها الحثيثة في سبيل دعم صمود الشعب الفلسطيني وكفاحه من أجل استرداد حقوقه المشروعة. ومعروف للقاصي والداني أن دولة قطر ما فتئت تلعب دور الوسيط لرفع الظلم القائم على الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة لسنوات".

وتابعت: "ومن المعلوم أيضا ما تتطلبه هذه الوساطة من عقد لقاءات مع جميع الأطراف أما لي عنق الحقائق وإعادة تركيبها بحيث تسوق هذه الجهود النبيلة التي تستهدف حقن الدم الفلسطيني على أنها قبول بالتفريط في حق الفلسطينيين والعرب والمسلمين في القدس الشريف فهو أمر مستهجن".

بيان: دولة #قطر تنفي شائعات عن رسالة مزعومة ارسلت إلى مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي https://t.co/Eq6LMEJ0DD#وزارة_الخارجية_قطر pic.twitter.com/tdc4WrHfYu — وزارة الخارجية — قطر (@MofaQatar_AR) ٢٢ سبتمبر ٢٠١٨

وأشارت الخارجية، إلى صورة يتم تداولها لوزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع إحدى الشخصيات الأمريكية العاملة في قطاع الأعمال في الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدة أن "القائمين على حملة التشويه الممنهجة يحاولون التركيز على ديانة الرجل كمدخل لربط هذا اللقاء بشكل متعسف مع إسرائيل والتنازل عن الحق الفلسطيني والإسلامي في القدس الشريف".

وأكد بيان الخارجية على أنه ليس لدولة قطر، التي تستضيف مؤتمرات حوار الأديان منذ سنوات، "عداوة مع دين أو عرق وهي السماحة التي استلهمناها من سماحة الإسلام الحنيف، إنما تكمن المشكلة الأساسية في الاحتلال الاسرائيلي وممارساته تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق".

11 / חשוב להבין שלשכת ראש הממשלה קיבלה אימות למסרים שהביאו המתווכים, לגבי האותנטיות של המהלך ולגבי היותם של המתווכים מקורבים לצמרת הקטארית. אחת העדויות היתה התמונה הזו של הרב מויאל עם שר החוץ הקטארי בביתו בדוחא pic.twitter.com/KBAm8paOLA — Barak Ravid (@BarakRavid) ٢٠ سبتمبر ٢٠١٨

من جانبها، قالت لولوة الخاطر، المتحدثة باسم الخارجية القطرية في تغريدة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر: "الحقائق لمن يبحث عنها: 1- لا رسائل أرسلت لنتنياهو.. 2- وساطة قطر ليست سرا وهدفها رفع الظلم عن الشعب الفلسطيني.. 3- الصورة لوزير خارجية قطر هي مع شخصية أمريكية ولا علاقة لديانة هذا الشخص بإدانة الاحتلال الإسرائيلي وممارساته الإجرامية.. 4- لا تنازل عن القدس وحق اللاجئين".

الحقائق لمن يبحث عنها:



١. لا رسائل أرسلت لنتنياهو.

٢. وساطة قطر ليست سرّا وهدفها رفع الظلم عن الشعب الفلسطيني.

٣.الصورة لوزير خارجية قطر هي مع شخصية أمريكية ولا علاقة لديانة هذا الشخص بإدانة الاحتلال الإسرائيلي وممارساته الإجرامية.

٤.لا تنازل عن القدس وحق اللاجئين. https://t.co/vKkHP2jv9I — لولوة راشد الخاطر (@Lolwah_Alkhater) ٢٢ سبتمبر ٢٠١٨

​وكانت القناة العاشرة العبرية، زعمت، مساء الخميس الماضي، أن "وزير خارجية قطر، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بعث برسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في شهر مايو/ أيار الماضي، ولكن الأخير لم يستلمها.