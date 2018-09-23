إسرائيل تخير سكان الخان الأحمر بين هدم منازلهم طواعية أو إخلائها قبل مطلع أكتوبر

وذكر نص الإخطار "بموجب قرارمحكمة العدل العليا والقانون، عليكم هدم المباني المقامة داخل نطاق الخان الأحمر بشكل ذاتي وذلك لغاية يوم 1/10/2018، وبحال تمتنعون من تنفيذ ذلك ستعمل سلطات المنطقة لتنفيذ أوامر الهدم بموجب قرار المحكمة والقانون".
وكانت محكمة العدل العليا الإسرائيلية قد أيدت قرارا قضائيا سابقا بهدم التجمع السكاني البدوي "خان الأحمر" وإجلاء السكان عنه بهدف إنشاء مشروع إسكان جديد، وذلك بعد أن رفضت التماس أهالي القرية ضد إخلائهم وتهجيرهم وهدم القرية.
يذكر أن عدد سكان التجمع البدوي "الخان الأحمر" يبلغ 173 فلسطينيا، يعيشون في 32 بيتا، وفيها مدرسة ممولة من الاتحاد الأوروبي.
وتعزو إسرائيل أسباب الهدم ببناء بيوت القرية "بدون ترخيص"، في حين يؤكد الفلسطينيين الهدم بأن "الهدم يأتي لتوسيع المستوطنات المجاورة للقرية على حسابها، وإنجاز مشروع استيطاني يقطع أوصال الضفة الغربية، إلى قسمين، عبر فصل شمالها عن جنوبها".
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