إسرائيل تخير سكان الخان الأحمر بين هدم منازلهم طواعية أو إخلائها قبل مطلع أكتوبر

سلمت السلطات الإسرائيلية صباح اليوم الأحد إخطارا لسكان تجمع "الخان الأحمر" للفلسطينيين شرقي القدس المهدد بالإخلاء والهدم، لهدم منازلهم بأيديهم بشكل ذاتي، أو إخلائها في موعد أقصاه الأول من تشرين أول / أكتوبر المقبل.

© REUTERS / Francois Lenoir موغيريني تحذر إسرائيل من عواقب تدمير "خان الأحمر"

القدس — سبوتنيك . وقال مصدر لوكالة "سبوتنيك" إن "السلطات الإسرائيلية منحت سكان الخان الأحمر حتى مطلع الشهر المقبل، لكي يقوموا بإخلاء الموقع طواعية، وإذا امتنعوا عن ذلك فإنها فستعمل على تنفيذ الهدم بموجب قرار المحكمة الإسرائيلية العليا الصادر يوم الخامس من أيلول / سبتمبر الجاري".

وذكر نص الإخطار "بموجب قرارمحكمة العدل العليا والقانون، عليكم هدم المباني المقامة داخل نطاق الخان الأحمر بشكل ذاتي وذلك لغاية يوم 1/10/2018، وبحال تمتنعون من تنفيذ ذلك ستعمل سلطات المنطقة لتنفيذ أوامر الهدم بموجب قرار المحكمة والقانون".

وكانت محكمة العدل العليا الإسرائيلية قد أيدت قرارا قضائيا سابقا بهدم التجمع السكاني البدوي "خان الأحمر" وإجلاء السكان عنه بهدف إنشاء مشروع إسكان جديد، وذلك بعد أن رفضت التماس أهالي القرية ضد إخلائهم وتهجيرهم وهدم القرية.

يذكر أن عدد سكان التجمع البدوي "الخان الأحمر" يبلغ 173 فلسطينيا، يعيشون في 32 بيتا، وفيها مدرسة ممولة من الاتحاد الأوروبي.

وتعزو إسرائيل أسباب الهدم ببناء بيوت القرية "بدون ترخيص"، في حين يؤكد الفلسطينيين الهدم بأن "الهدم يأتي لتوسيع المستوطنات المجاورة للقرية على حسابها، وإنجاز مشروع استيطاني يقطع أوصال الضفة الغربية، إلى قسمين، عبر فصل شمالها عن جنوبها".