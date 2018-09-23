السلطة وسكان الخان الأحمر يرفضون مهلة هدم مساكنهم طواعية

أفادت وكالة "رويترز" أن السلطة الفلسطينية وسكان الخان الأحمر رفضوا، اليوم الأحد، مهلة إسرائيلية لهدم مساكنهم وإخلاء المكان طواعية بحلول مطلع الشهر المقبل.

© REUTERS / MUSSA ISSA QAWASMA إسرائيل تخير سكان الخان الأحمر بين هدم منازلهم طواعية أو إخلائها قبل مطلع أكتوبر

وأضاف القرار "بحال تمتنعون عن تنفيذ ذلك ستعمل سلطات المنطقة لتنفيذ أوامر الهدم بموجب قرار المحكمة والقانون".

وقال وليد عساف رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان لرويترز "نرفض هذا التهديد ونصر على بقائنا وسنتصدى لعملية الهدم". وأضاف "هذا كان متوقعا. إسرائيل تريد تنفيذ القرار بعد انتهاء اجتماعات الجمعية العامة في الأمم المتحدة والأعياد اليهودية".

وقال فيصل أبو داهوك أحد سكان الخان الأحمر الذي يعيش فيه ما يقارب 180 شخصا وفيه مدرسة تضم نحو 180 طالبا وطالبة من ستة تجمعات بدوية مجاورة "لن نخلي المكان طواعية".

وأضاف لرويترز "بإمكان قوات الاحتلال التي تملك الجيش والسلاح أن تخلينا بالقوة ولكن لا يوجد مكان آخر نذهب إليه ونرفض إعطاؤنا أي مكان آخر لنذهب اليه".

وسلم الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، سكان الخان الأحمر قرارا مكتوبا جاء فيه "بموجب قرار محكمة العدل العليا والقانون عليكم هدم كل المباني المقامة داخل نطاق الخان الأحمر بشكل ذاتي" وذلك حتى أول أكتوبر/تشرين الأول.