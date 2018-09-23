وزير الطاقة السعودي: لا أؤثر على أسعار النفط

وقال الفالح للصحفيين في الجزائر قبل اجتماع مشترك بين وزراء دول "أوبك" وحلفائها المستقلين، مثل روسيا لبحث الوضع في أسواق الخام "لا أؤثر على أسعار النفط" وفقا لرويترز.

© AP Photo / Susan Walsh ترامب يحذر منظمة "أوبك"

وبلغ خام القياس العالمي مزيج برنت 80 دولارا للبرميل هذا الشهر، مما دفع ترامب لدعوة منظمة البلدان المصدرة للبترول من جديدة إلى خفض الأسعار.

وقال ترامب على "تويتر": "نحمي دول الشرق الأوسط، ومن غيرنا لن يكونوا آمنين، ومع ذلك يواصلون دفع أسعار النفط لأعلى! سنتذكر ذلك. على منظمة أوبك المحتكرة للسوق دفع الأسعار للانخفاض الآن".

وتوصلت دول "أوبك" في اجتماعها الأخير في فيينا يوم 23 حزيران/ يونيو الماضي، إلى توافق حول زيادة الإنتاج بنحو مليون برميل يوميا بدء من تموز/ يوليو، وذلك لدول المنظمة والمنتجين غير الأعضاء، بما في ذلك وروسيا — بمقدار 200 ألف برميل يوميا، إضافة إلى الحفاظ على الاتفاق حتى كانون الأول/ ديسمبر. والسبب الرئيسي لطرح هذا الموضوع هو المخاوف من نقص النفط في الأسواق العالمية.