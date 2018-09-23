مصر تكشف تطورات الأزمة مع قطر

كشف وزير الخارجية المصري سامح شكري، عن تطورات الأزمة مع قطر، مؤكدا تمسك الرباعي (مصر والسعودية والبحرين والإمارات) بالمطالب الـ13.

وقال شكري، خلال مؤتمر صحفي في مقر البعثة المصرية في نيويورك، أمس السبت، إن "الأزمة مع قطر وتطوراتها لم تتحرك وليس بها جديد".

© Sputnik . Abdoulkader Khadj الكشف عن تفاصيل "خطة" دبرتها مصر والسعودية والإمارات ضد قطر (فيديو)

وشدد وزير الخارجية المصري على أنه لن يحدث أي جديد إلا مع بدء قيام قطر بتنفيذ 13 مطلبا للدول الأربعة، مضيفا أن "موقف مصر ثابت لن يتغير مع دول المقاطعة حتى تنفذ المطالب.

يذكر أن منطقة الخليج تشهد حاليا توترا داخليا على خلفية إعلان كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في 5 يونيو/حزيران 2017 عن قطع جميع العلاقات الدبلوماسية مع قطر ووقف الحركة البحرية والبرية والجوية مع هذه الدولة الخليجية.

وتتهم هذه الدول السلطات القطرية بدعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة، لكن قطر تنفي بشدة هذه الاتهامات، مؤكدة أن هذه الإجراءات غير مبررة وتقوم على مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة.

في هذه الأثناء، قال وزير الخارجية المصري، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيطرح خلال كلمته في الجمعية العامة، قضية الإرهاب ومعاقبة الدول المساندة، لتلك الظاهرة التي تشكل تهديدا عالميا، وذلك وفقا لموقع "اليوم السابع".

وأشار شكري، إلى أن السيسي سيؤكد على مواجهة شاملة وحازمة، من خلال تعاون واتساق كامل بين كل دول العالم. وشدد، أن التعامل الجزئي من الدول مع الإرهاب لن يأتي بثماره.

وأوضح قائلا "ما نرصده من حصول هذه المنظمات الإرهابية على أسلحة متطورة، يشير إلى وجود دعم من دول وتمويل لابد من مواجهته من المجتمع الدولي للقضاء التام على هذه الظاهرة".