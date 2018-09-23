عقيلة صالح يحذر من "مؤامرة التدخل الخارجي" في ليبيا

تدخل الاشتباكات في العاصمة الليبية يومها الخامس على التوالي، مخلفة عشرات القتلى ومئات المصابين وآلاف النازحين، وسط إشارات بأنها ذريعة للتدخل الخارجي.

وصرح رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في بيان متلفز، أمس لسبت، بأن "المؤامرة من أجل التدخل الخارجي"، داعيا فيه إلى توحيد الصفوف والعمل من أجل الخروج من الأزمة التي تمر بها ليبيا، وأن ما يحدث مؤامرة مدبرة من أجل استمرار الفوضى وخلق ذريعة للتدخل الأجنبي في الشأن الداخلي وانتهاك سيادة واستقلال الدولة.

وأشار صالح إلى "أن الانقسام في مجلسي النواب الدولة وكذلك المجلس الرئاسي المقترح يحول دون إلى أي اتفاق بسبب التدخلات الخارجية وتضارب المصالح".

ومن ناحيته، قال عادل كرموس عضو المجلس الأعلى للدولة، إن التدخل الخارجي في ليبي ليس بالجديد، وأن العديد من الدول يتحكم في مسار الأوضاع في ليبيا.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك" أن طلب رئيس المجلس الرئاسي من المجتمع الدولي حماية المدنيين، قد يؤدي إلى تدخل من بعض الدول، إلا أن التدخل قد لا يكون على الأرض، نظرا لعدم رغبة أي دولة في المغامرة بجنودها على الأرض، وأن عمليات التدخل يمكن أن تكون من خلال الطيران، خاصة أن الأيام الماضية شهدت مرور بعض الطائرات في سماء العاصمة، إلا أن المعلن حتى الآن هو استهداف عناصر داعش في بعض المناطق.

وتابع أن التدخل الدولي عبر الطائرات، باعتبار ليبيا تحت الفصل السابع، يمكن أن يكون مع طرف ضد الآخر، وأن عملية حسم المعركة على الأرض ستطول، نظرا للأماكن التي تدور فيها وهي مكتظة بالسكان بما يحول دون حسمها في وقت قريب.

دعوة للتدخل

وكان المجلس الرئاسي، دعا المجتمع الدولي والبعثة الأممية في ليبيا إلى اتخاذ إجراءات عملية أكثر حزما وفاعلية، لإيقاف الحرب وحماية المدنيين في طرابلس، ووضع مجلس الأمن أمام حقيقة الأحداث الدامية في ليبيا.

وطالب "الرئاسي" عمداء البلديات والمشايخ والأعيان في المدن الليبية إلى بذل المزيد من الجهود لوقف إطلاق النار، والضغط على جميع الأطراف، للالتزام بما ورد في بنود الاتفاق السابق بشأن وقف إطلاق النار في مدينة الزاوية.