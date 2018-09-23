طائرات عسكرية تنتشر في سماء السعودية... مفاجأة خلال ساعات

تنتشر الطائرات المقاتلة في سماء العاصمة السعودية الرياض، ومدينة جدة والمنطقة الشرقية، فضلا عن مئات الطائرات دون طيار "الدرون"، اليوم الأحد.

تستعد وزارة الدفاع ممثلة بالقوات الجوية الملكية السعودية، اليوم الأحد وغدا وبعد غد، لتنفيذ عروض جوية بعدد من تشكيلات الطائرات المقاتلة، بمشاركة فريق الصقور السعودية، وفريق فرسان الإمارات للطيران، للمشاركة في احتفالات المملكة بالذكرى الـ88 على تأسيسها، وفقا لصحيفة عكاظ.

© AP Photo / Sergei Grits السعودية تستعد لدخول غينيس بطريقة رائعة في اليوم الوطني للمملكة

وستقوم مجموعة من الطائرات المقاتلة المطلية باللون الأخضر وبشعارات المملكة، بالاستعراض في مدينة جدة والرياض والمنطقة الشرقية، حيث استعدت القوات الجوية الملكية السعودية بطائرات من نوع F15C وF15s، (تورنيدو، تايفون) وطائرة MRTT المخصصة للتزود بالوقود، حيث تم تجهيزها خصيصا للمشاركة في هذه الاحتفالية.

كما أشارت "عكاظ" إلى مفاجأة أخرى، إذ أوضح الاتحاد السعودي للأمن السیبراني والبرمجة والدرونز، أنه وبالتعاون مع ھیئة الترفيه سیعرض الیوم الأحد في مدینتي الریاض وجدة الساعة 10 مساء، أكبر علم في العالم یرسم بطائرات الدرون، مشیرا إلى أنه سیحقق رقما قیاسيا جدیدا یسجل باسم الوطن في الیوم الوطني 88 ضمن موسوعة غینيس للأرقام القیاسیة لأكبر علم مشكل من طائرات الدرون.

وأوضح الأمن السیبراني في حسابه في تویتر أنه ستشارك 300 طائرة درون، تشكل كلمة التوحید والسیف على العلم السعودي، مبینا أن ارتفاع العلم 400 متر وعرضه 350 متر، وفقا للصحيفة.

​وتحتفل المملكة العربية السعودية منذ عام 1932، بيوم توحيدها في اليوم الثالث والعشرين من شهر سبتمبر لكل عام، إذ مر 88 عاما على تغيير اسم (مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها) إلى اسمها الحالي (المملكة العربية السعودية)، بعد تمكن الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود من استعادة المدن السعودية منذ عام 1903 بداية باسترداد الرياض، حتى انتهى بمنطقة عام 1932.