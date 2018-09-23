سياسي عراقي يطالب بتشريعات تحفز الإرهابيين على تسليم أنفسهم

قال السياسي العراقي والمسؤول السابق بأمانة مجلس النواب، الدكتور عبد الحق برهوم، إن العراق ماض بقوة نحو إنهاء فلول تنظيم "داعش" الإرهابي، بما يضمن سلامة البلاد واستقرارها، في أقرب وقت.

وأضاف برهوم، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم الأحد، أن المعلومات المتواصلة، التي تحصل عليها الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، لها دور كبير في تمكين القوات المسلحة وقوات الحشد الشعبي من اصطياد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، والتنظيمات الأخرى.

صلاح الدين

© AP Photo / العراق... بارزاني يناقش تشكيل الحكومة مع العبادي

وأوضح السياسي العراقي، أن تمكن اللواء 15 في الحشد الشعبي، من تنفيذ عملية أمنية في قرية النمل جنوبي قضاء الشرقاط، بمحافظة صلاح الدين، بدعم من طيران الجيش، ووفقا لمعلومات استخبارية، واصطياد 15 عنصرا من داعش، داخل أحد الأنفاق المطلة على شاطئ نهر دجلة، يشير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد صعوبة — بالنسبة للتنظيم- في الاجتماع دون ملاحظة أجهزة الأمن.

وتابع "أصبح الأن من الصعب أن تجتمع مجموعة من قيادات التنظيم الإرهابي، دون أن توجه لهم قوات الجيش العراقي والحشد الشعبي ضربات موجعة، والعملية بجانب كونها مهمة للقضاء على قيادات هذا التنظيم الذي أرهق البلاد لفترة طويلة، فهي تعد رسالة قوية للغاية للتنظيم الإرهابي، بأن تحركاته صارت مرصودة، وأن أي محاولة لتجديد نفسها مصير من ينفذوها إلى التراب".

مجلس النواب العراقي

ولفت المسؤول السابق في الأمانة العامة لمجلس النواب العراقي، إلى أن هناك حاجة إلى تكثيف التعاون بين الأجهزة الأمنية والعسكرية العراقية، والبرلمان المنعقد حديثا، لسرعة استصدار مجموعة من القوانين التي تشدد من عقوبات الإرهابيين، وتخفف عقوبات من يسلمون أسلحتهم وأنفسهم، وهو ما يشكل حافزا للمنتمين للتنظيمات الإرهابية، لإنهاء علاقاتهم معها.

وتمكنت قوات الحشد الشعبي العراقية، أمس السبت، من قتل عدد من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، خلال عملية أمنية بمحافظة صلاح الدين، حسبما أعلن مركز الإعلام الأمني.

الحشد الشعبي

وبحسب بيان المركز، فإن "قوة من اللواء 15 في الحشد الشعبي نفذت عملية أمنية في قرية النمل جنوبي قضاء الشرقاط، ضمن محافظة صلاح الدين، بإسناد من طيران الجيش، ووفقا لمعلومات استخبارية دقيقة أفادت بوجود نحو 15 عنصرا من عصابة "داعش" الإرهابية في داخل نفق بالقرب من شاطئ دجلة".

وأضاف البيان، "اشتبكت القوة مع العناصر الإجرامية، وقتلت عددا منهم، وتمكنت من تفجير النفق، وقصف محيطه بالكامل لضمان إغلاق جميع مداخله ومخارجه".

كان الحشد الشعبي قد أعلن، في وقت سابق من مساء أمس، إطلاق عملية عسكرية لملاحقة عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي في جبال حمرين شرق محافظة صلاح الدين وسط العراق، موضحا أن جبال حمرين تتسم بتضاريس وعرة، جعلت منها وكر آمنا لعناصر "داعش"، لافتا إلى أن "جبال حمرين تحتاج إلى عمليات واسعة ومكثفة لتطهيرها من فلول داعش".