السعوديون يشتكون من تعطل ماكينات الصرف الآلي

وعبر سعوديون عن ضيقهم من تعطل ماكينات الصرف، عبر هاشتاغ "تعليق_الصرافات"، الذي أصبح من أكثر الموضوعات رواجا على "تويتر" في السعودية، اليوم الأحد.
وكتب مغرد: "الله يرزقنا الجنه والله لا صرافه ولا فلوس ولا أعرف البنك كله يالله الجنة".
الله يرزقنا الجنه والله لا صرافه ولا فلوس ولا اعرف البنك كله يالله الجنه 💔 #تعليق_الصرافات— اللهم ارحم جدتي😭 (@mmmkko22) September 23, 2018
بينما كتب مغرد آخر ساخرا: "إي أحسن علشان تجلسون ببيوتكم إلي مامعو كاش يلزم الأرض".
اي احسن علشان تجلسون ببيوتكم الي مامعو كاش يلزم الأرض 🤣🤣 #تعليق_الصرافات— ⚜️⚜️البندري⚜️⚜️ (@albandari_888) September 23, 2018
ويرجح مغرد آخر أن تعطل ماكينات الصرف الآلي في السعودية، هو إجراء مقصود بالاتفاق مع أصحاب المحلات التي أعلنت عن تخفيضات، وذلك لأنها ستخسر ماديا بسبب اليوم الوطني السعودي.
#تعليق_الصرافات انا متأكده انهم متفقين مع اللي مسوين تخفيضات..مايبونا نشتري لانه بيخسرون بسبب ال88 pic.twitter.com/NsvHqI80cA— ﮼نـسريــن (@nsreen__20) September 23, 2018
وعبر مغرد آخر، عن سعادته بسحبه المال قبل تعطل الماكينات.
#تعليق_الصرافات— عبدالعزيز (@70kha) September 23, 2018
سحبت قبل اسافر الحمدلله وإلا كنت الحين متورط 😢💔
وسخر آخر من أن تعطل ماكينات الصرف الآلي يأتي تزامنا مع حصول المملكة على إجازة، بمناسبة اليوم الوطني.
#تعليق_الصرافات— ترانيم (@roooh7609) September 23, 2018
يعني بس انتم اجازه حتى الصرافه تبغى ترتاح😆
وأعلن الكاتب في صحيفة "الرياض" السعودية، عبد الله السبيعي، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أن تعطل ماكينات الصرافة سببه "حريق أصاب أحد مصادر الطاقة المشغلة لمركز البيانات الرئيسي وأنه سيتم إعادة الخدمة تدريجيا"، وذلك نقلا منه عن بنوك سعودية.
عطل يُصيب أجهزة الصرف الآلي في جميع البنوك بـ #المملكة.. والبنوك السعودية تقول: بسبب حريق أصاب أحد مصادر الطاقة المشغلة لمركز البيانات الرئيسي وسيتم إعادة الخدمة تدريجياً— عبدالله السبيعي (@Abdullah_iApp) September 23, 2018
.#تعليق_الصرافات pic.twitter.com/qe0cGeIe5i
ومن جانبها، أعلنت الشركة المشغلة لخدمة الدفع الإلكتروني في السعودية "مدى"، اليوم الأحد، أن حريقا أصاب أحد مصادر الطاقة المشغلة لمركز البيانات الرئيسي، أدى إلى انقطاع الخدمة في جميع أنحاء المملكة؛ مشيرة إلى عودة الخدمة بالتدريج.
وقالت الشركة، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، "نعتذر لعموم العملاء على انقطاع خدمات الدفع الإلكتروني، هذا الصباح، بسبب حريق أصاب أحد مصادر الطاقة المشغلة لمركز البيانات الرئيسي، وقد تمت السيطرة على الحريق وإعادة الخدمة جزئياً، من خلال مركز العمليات الاحتياطي".
ووعدت "مدى" عملائها بإعادة الخدمة تدريجيا، "لضمان عدم تأثر أنظمة البنوك بأي من هذه الإجراءات".
توضيح وإعتذار من #مدى pic.twitter.com/Wi4UBFit8E— mada | مدى (@mada) September 23, 2018
وكانت وسائل إعلام سعودية تحدثت عن تعطل خدمة الصرافات الآلية (إيه تي إم) في بنوك المملكة، وكذلك نقاط البيع من خلال البطاقات الذكية، هذا الصباح.
ووفقا لموقع الشركة على الإنترنت، فإن "مدى" هي الشبكة السعودية للمدفوعات، وكانت انطلقت في عام 1990.
وتربط الشبكة بين كافة أجهزة الصرف الآلي وأجهزة نقاط البيع في جميع أنحاء المملكة بشبكة مدفوعات مركزية، تقوم بدورها بإعادة توجيه العمليات المالية المنفّذة بواسطتها، إلى الجهة المُصدِرة للبطاقة.
وسجّلت الشبكة، خلال النصف الأول من عام 2018، أكثر من 469 مليون عملية مالية بقيمة إجمالية فاقت 113 مليار ريال سعودي (نحو 30 مليار دولار)، وذلك من خلال أكثر من 18ألف جهاز صراف آلي، وما يزيد عن 324 ألف جهاز نقطة بيع تنتشر في مختلف أنحاء السعودية.
ووفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، فقد وجه العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بتمديد إجازة اليوم الوطني ليوم واحد لتشمل يوم الاثنين 14 / 1 / 1440هـ الموافق 24 سبتمبر/أيلول 2018م، وذلك بمناسبة اليوم الوطني الذي يوافق اليوم الأحد 13 / 1 / 1440هـ الموافق 23 سبتمبر 2018م.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)