السعوديون يشتكون من تعطل ماكينات الصرف الآلي

شكا العديد من السعوديين، من تعطل ماكينات الصرف الآلي، وذلك تزامنا مع الاحتفال بالعيد الوطني لبلادهم الـ 88، اليوم الأحد.

وعبر سعوديون عن ضيقهم من تعطل ماكينات الصرف، عبر هاشتاغ "تعليق_الصرافات"، الذي أصبح من أكثر الموضوعات رواجا على "تويتر" في السعودية، اليوم الأحد.

وكتب مغرد: "الله يرزقنا الجنه والله لا صرافه ولا فلوس ولا أعرف البنك كله يالله الجنة".

الله يرزقنا الجنه والله لا صرافه ولا فلوس ولا اعرف البنك كله يالله الجنه 💔 #تعليق_الصرافات — اللهم ارحم جدتي😭 (@mmmkko22) September 23, 2018

​بينما كتب مغرد آخر ساخرا: "إي أحسن علشان تجلسون ببيوتكم إلي مامعو كاش يلزم الأرض".

اي احسن علشان تجلسون ببيوتكم الي مامعو كاش يلزم الأرض 🤣🤣 #تعليق_الصرافات — ⚜️⚜️البندري⚜️⚜️ (@albandari_888) September 23, 2018

​ويرجح مغرد آخر أن تعطل ماكينات الصرف الآلي في السعودية، هو إجراء مقصود بالاتفاق مع أصحاب المحلات التي أعلنت عن تخفيضات، وذلك لأنها ستخسر ماديا بسبب اليوم الوطني السعودي.

#تعليق_الصرافات انا متأكده انهم متفقين مع اللي مسوين تخفيضات..مايبونا نشتري لانه بيخسرون بسبب ال88 pic.twitter.com/NsvHqI80cA — ﮼نـسريــن (@nsreen__20) September 23, 2018

​وعبر مغرد آخر، عن سعادته بسحبه المال قبل تعطل الماكينات.

#تعليق_الصرافات



سحبت قبل اسافر الحمدلله وإلا كنت الحين متورط 😢💔 — عبدالعزيز‏ (@70kha) September 23, 2018

​وسخر آخر من أن تعطل ماكينات الصرف الآلي يأتي تزامنا مع حصول المملكة على إجازة، بمناسبة اليوم الوطني.

#تعليق_الصرافات

يعني بس انتم اجازه حتى الصرافه تبغى ترتاح😆 — ترانيم (@roooh7609) September 23, 2018

​وأعلن الكاتب في صحيفة "الرياض" السعودية، عبد الله السبيعي، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أن تعطل ماكينات الصرافة سببه "حريق أصاب أحد مصادر الطاقة المشغلة لمركز البيانات الرئيسي وأنه سيتم إعادة الخدمة تدريجيا"، وذلك نقلا منه عن بنوك سعودية.

عطل يُصيب أجهزة الصرف الآلي في جميع البنوك بـ #المملكة.. والبنوك السعودية تقول: بسبب حريق أصاب أحد مصادر الطاقة المشغلة لمركز البيانات الرئيسي وسيتم إعادة الخدمة تدريجياً



.#تعليق_الصرافات pic.twitter.com/qe0cGeIe5i — عبدالله السبيعي (@Abdullah_iApp) September 23, 2018

ومن جانبها، أعلنت الشركة المشغلة لخدمة الدفع الإلكتروني في السعودية "مدى"، اليوم الأحد، أن حريقا أصاب أحد مصادر الطاقة المشغلة لمركز البيانات الرئيسي، أدى إلى انقطاع الخدمة في جميع أنحاء المملكة؛ مشيرة إلى عودة الخدمة بالتدريج.